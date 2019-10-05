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Михаил Мясникович получит новую должность?

06.10.2019 17:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Выдвижение кандидатов в Совет республики преподнесло сюрприз. Ни в списке от города Минска, ни в списках от других областей нет кандидатуры Михаила Мясниковича.

Михаил Мясникович получит новую должность?

В 2016 году Михаил Мясникович был избран в Совет республики от беларусской столицы. Можно было ожидать, что он продолжит оставаться на этом посту и в новом созыве. Впрочем, отсутствие его кандидатуры среди выдвиженцев вовсе не означает, что у Михаила Мясниковича нет шансов попасть в Совет.

Совет республики в Беларуси состоит из 64 человек. По восемь человек избирается областными и Минским городским советами депутатов. Еще восемь человек может назначить президент страны. Так что Михаил Мясникович вполне может оказаться и Совете республики седьмого созыва. Но если все-таки нет?

Михаилу Мясникович в этом году исполнилось 69 лет. Он вполне мог бы уйти на покой. Однако вряд ли это случится. Его публичные выступления и интервью телеканалам ОНТ и СТВ демонстрируют, что ветеран беларусской политики в хорошей форме, обладает оригинальным взглядом на историю, имеет свое видение, в том числе текущей ситуации. На Форуме регионов Беларуси и России именно Михаил Мясникович упрекнул российские компании в выводе прибыли из Беларуси, призывал учитывать беларусские интересы при принятии решений партнером по СГ. Поэтому вариант с заслуженным отдыхом маловероятен, в том числе учитывая аппаратный вес Михаила Владимировича.


За свою карьеру в независимой Беларуси Михаил Мясникович дважды был заместителем премьер-министра, главой Администрации президента, возглавлял Академию наук, стоял во главе правительства и наконец был председателем Совета республики. Фактически, должностей для него в Беларуси не осталось… Однако подходящая вакансия открывается с 1 января 2020 года.

В 2020 году Беларусь в очередной получает председательство в ЕАЭС, а также право назначить председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии сроком на пять лет. И эта должность выглядит вполне подходящей для Михаила Мясниковича, в том числе потому, что в рамках ЕАЭС предстоит решить ряд сложных вопросов: от снятия барьеров во внутренней торговле до построения единых энергетических рынков, которые должны заработать в следующей пятилетке.

Нового председателя ЕЭК планируется утвердить в декабре.

«Председатель, естественно, будет беларусский. А по распределению портфелей среди министров мы определимся. Мы обсудили все варианты. Россия в связи с предложениями Беларуси взяла небольшую паузу. Но у нас время есть. Более того, мы приняли решение, чтобы эти вопросы потом не обсуждать по десять раз, выработать некий единый регламент и оставить этот вопрос премьер-министрам», — заявил на саммите в Ереване Александр Лукашенко.

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Теги: Минск
 
 
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Выдвижение кандидатов в Совет республики преподнесло сюрприз. Ни в списке от города Минска, ни в списках от других областей нет кандидатуры Михаила Мясниковича.
 
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