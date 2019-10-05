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На митинге Статкевича в центре Минска сжигали удостоверения инициативных групп

06.10.2019 16:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Шестого октября в Минске на площади Свободы прошел митинг "Защитим Беларусь", организатором которого выступил Николай Статкевич. Мероприятие проходило в рамках предвыборного пикета выдвиженцев от "Народной громады" и "Европейской Беларуси".

На митинге Статкевича в центре Минска сжигали удостоверения инициативных групп
Фото наблюдателей от #controlby
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Митинг начался в 14.00. По подсчетам наблюдателей от #Controlby, на площади находилось около 100 участников. Среди них были активисты и другие выдвиженцы в кандидаты от "Народной громады", "Молодого фронта", движения солидарности "Разам", Белорусской христианской демократии. Отдельной группой стояли "Матери - 328".

Также на митинге присутствовало более 15 милиционеров в штатском. Не было ни одного милиционера, одетого по форме. 

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На мероприятии выступающие требовали ухода Александра Лукашенко, освобождения политических заключенных. Вячеслав Сивчик призвал собравшихся ехать в Вильнюс на перезахоронение останков Кастуся Калиновского.

Митинг закончился около 15.00. Перед окончанием активисты "Народной громады" сожгли удостоверения своих инициативных групп по выдвижению кандидатов на парламентские
 
Теги: Минск
 
 
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Шестого октября в Минске на площади Свободы прошел митинг "Защитим Беларусь", организатором которого выступил Николай Статкевич. Мероприятие проходило в рамках...
 
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