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Жена главы селекционного отдела ЦСКА извинилась перед Ганчаренко

06.10.2019 16:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Супруга главы селекционной службы московского футбольного клуба ЦСКА Максима Дюкова Людмила, которая ранее выступила с жесткой критикой белорусского тренера, принесла ему извинения.


После второго поражения в Лиге Европы женщина, не сдерживая эмоции и не стесняясь в выражениях, раскритиковала работу Виктора Ганчаренко в своем Instagram.

Однако затем принесла извинения Ганчаренко, с также своему супругу и руководству ЦСКА за сложившуюся ситуацию.

"Мне очень стыдно за произошедшее", – написала Дюкова в Facebook. Она признала, что позволила себе "неподобающе комментировать" игру клуба, а также "ставить под сомнения достижения" его тренера. Свою реакцию она объяснила "женскими эмоциями", причиной которых стал результат матча Лиги Европы. 
 
 
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Супруга главы селекционной службы московского футбольного клуба ЦСКА Максима Дюкова Людмила, которая ранее выступила с жесткой критикой белорусского тренера,...
 
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