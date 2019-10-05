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Сексуальные домогательства в обмен на попадание в сборную: скандал в США
Источник материала: Партизан
Федеральная прокуратура Нью-Йорка расследует случаи сокрытия жалоб о сексуальных домогательствах в Федерации плавания США.
Как сообщает
Предположительно, нарушения замалчивались ради сохранения репутации организации в течение нескольких лет.
— Сама система разработана таким образом, что вам не захочется сообщать о правонарушении, — сказал один из участников расследования.
Кроме того, Федерацию плавания США заподозрили в сокрытии части доходов от налогообложения.
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Федеральная прокуратура Нью-Йорка расследует случаи сокрытия жалоб о сексуальных домогательствах в Федерации плавания США.
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