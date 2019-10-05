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Бокс. Иван Баранчик, нокаутировав Габриэля Брасеро, завоевал титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA

06.10.2019 16:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден" вечер профессионального бокса. Белорус Иван Баранчик (20-1, 12 КО) нокаутировал Габриэля Брасеро (25-4-1, 6 КО) в четвертом раунде. Баранчик также завоевал титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA.

Победа является для белоруса 20-й в профессиональном боксе, пишет "Прессбол".
 
 
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В Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден" вечер профессионального бокса. Белорус Иван Баранчик (20-1, 12 КО) нокаутировал Габриэля Брасеро (25-4-1, 6 КО) в четвертом...
 
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