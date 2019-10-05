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В Беларуси кредиты начал выдавать искусственный интеллект

06.10.2019 16:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Онлайн-кредитами белорусов сегодня уже не удивишь.

На рынке появилась новая технология. Среди новинок, которые запустил БПС-Сбербанк, — одобрять кредиты в мобильном или интернет-банке будет искусственный интеллект.

Онлайн-кредиты можно оформить в мобильном или интернет-банке. Кредиты доступны только физическим лицам. Чтобы взять взаймы, требуется лишь карточка, в банк идти не понадобится.

Белинвестбанк также предлагает своим клиентам новинку — новую карту JOKER. По любимой категории можно получить 5 % потраченных денег, за все остальные покупки — 3 %.


Менять такую карточку можно раз в месяц. Если оборот по такой карте за месяц составит не менее 700 белорусских рублей, то в следующем месяце обслуживание по карте будет бесплатным.

За границей по ней можно снимать наличные бесплатно.

РРБ-Банк предложил зарплатный проект «Наоборот». Из приятных нововведений — клиент будет получать комиссию за перечисление денег на карточки сотрудников.

Как сообщает tut.by, такое вознаграждение клиенту составит порядка 1,2 % годовых от суммы перечисления, полученного на ежемесячной основе.
 
 
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Онлайн-кредитами белорусов сегодня уже не удивишь.
 
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