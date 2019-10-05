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Власти Нидерландов полностью откажутся от названия Голландия — из-за ассоциаций с наркотиками и «кварталом красных фонарей»
Источник материала: Партизан
Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия при продвижении страны за рубежом. Об этом сообщило местное издание Adformatie.
Как пишут
В министерстве иностранных дел Нидерландов The Guardian заявили, что хотят создать образ «открытой и инновационной» страны.
Новая концепция национального брендинга будет представлена до конца года. Ее начнут использовать уже в 2020 году — в частности, на конкурсе «Евровидение» в Роттердаме и на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Кроме того, национальная футбольная команда перестанет называться Голландией на официальных встречах.
Голландия — область на западе Нидерландов, которая включает в себя провинции Северная и Южная Голландия. На их территории находятся три самых крупных города страны: Амстердам, Роттердам и Гаага.
За рубежом Нидерланды начали называть Голландией в начале XIX века, потому что Северная и Южная Голландия были самыми экономически развитыми регионами страны.
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Власти Нидерландов полностью откажутся от названия Голландия — из-за ассоциаций с наркотиками и «кварталом красных фонарей»
Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия при продвижении страны за рубежом. Об этом сообщило местное издание Adformatie.
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