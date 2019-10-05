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США начинают лишать паспортов злостных неплательщиков налогов

06.10.2019 16:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американские власти решили лишать паспортов экспатов с большими налоговыми долгами, что поставит под угрозу их способность работать и жить за границей. Об этом сообщается на сайте Налогового управления США.

Под категорию злостных неплательщиков попадают граждане США, у которых накопилось более $52 тыс. долгов. Как отметили в ведомстве, начать процедуру аннулирования паспортов у таких граждан планируется уже с этого месяца, передает РБК.

В управлении сообщили, что у американцев, находящихся за границей, есть 90 дней, чтобы обратиться к властям США и предоставить план по погашению задолженности. При этом те, кто получил извещение о необходимости погасить долги по налогам, находясь на территории США, имеют в своем распоряжении лишь 30 дней для предоставления плана по погашению долгов.


В управлении напомнили, что программа по лишению паспортов граждан, имеющих налоговые долги более $52 тыс., была запущена в начале 2018 года. Согласно ей, ведомство вправе обратиться в Государственный департамент США с просьбой аннулировать паспорт у неплательщика. Как отметили в управлении, по состоянию на 17 мая текущего года было отправлено около 389 тыс. подобных извещений.

«Налоговое управление США не рекомендует отзывать паспорт налогоплательщика, если он предпринимает добросовестную попытку урегулировать свои налоговые долги», — отметили в ведомстве.

Также там сообщили, что подобные меры не будут касаться тех граждан, кто находится на стадии банкротства, признан жертвой кражи личных данных, а также находится в объявленной федеральными органами зоне бедствия. Кроме того, в эту категорию не попадают проходящие военную службу в зоне боевых действий
 
 
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Американские власти решили лишать паспортов экспатов с большими налоговыми долгами, что поставит под угрозу их способность работать и жить за границей. Об этом...
 
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