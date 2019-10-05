Врачи назвали шесть продуктов, защищающих организм от рака













Первыми в перечне идут семена чиа. В их составе есть каемпферол, кверцетин и хлорогеновая кислота, которые задействованы в препаратах для профилактики рака.





Онкологи уверены, что грецкие орехи являются источником альфа-линолевой кислоты, которая помогает при онкологии в толстой кишке.





Артишоки полезны для женских молочных желёз и негативно воздействуют на колоректальный рак. Черника является уникальной ягодой с высоким содержанием антоцианов, которые борются с онкологией. А брюссельская капуста снижает риск развития рака предстательной железы, мочевого пузыря, толстого кишечника и груди.



