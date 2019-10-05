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Холодная погода и ночные заморозки прогнозируются в Беларуси 7 октября

06.10.2019 17:37 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Холодная погода и ночные заморозки прогнозируются в Беларуси 7 октября
АиФ

Холодная погода и ночные заморозки прогнозируются в Беларуси 7 октября Какие продукты помогут согреться в холод?
В ближайшие сутки, 7 октября, в Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории пройдут кратковременные осадки: ожидаются мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный, западный слабый.

Ночью на большей части территории прогнозируются заморозки от 0 до минус 5 градусов, местами будет до 1-3 градусов выше нуля. Днем температура воздуха составит плюс 3-8 градусов.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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