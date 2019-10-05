Ночью на большей части территории прогнозируются заморозки от 0 до минус 5 градусов, местами будет до 1-3 градусов выше нуля. Днем температура воздуха составит плюс 3-8 градусов.
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Холодная погода и ночные заморозки прогнозируются в Беларуси 7 октября
06.10.2019 17:37 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Ночью на большей части территории прогнозируются заморозки от 0 до минус 5 градусов, местами будет до 1-3 градусов выше нуля. Днем температура воздуха составит плюс 3-8 градусов.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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