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Лучшим учителям Беларуси подарили экскурсию во Дворец Независимости
06.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Поздравления принимают учителя Беларуси. Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник. Для лучших педагогов страны подарком стала экскурсия во Дворец Независимости в Минске.
«Посчастливилось в этом дворце быть три с половиной года назад, когда президент вручил медаль Франциска Скорины. Сегодня и воспоминания, и новые впечатления. Потому что тогда было торжественное мероприятие, а сегодня экскурсия по всем залам. Все радует, все вдохновляет. Мы ученикам уже показывали парламент, они были на заседании. И я думаю, им посчастливится побывать и во Дворце Независимости», – сказала директор средней школы № 20 г. Бреста Ирина Никифоровец.
В Беларуси более 112 тысяч учителей, 86% из них – женщины.
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Поздравления принимают учителя Беларуси. Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник.
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