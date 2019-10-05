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Лучшим учителям Беларуси подарили экскурсию во Дворец Независимости

06.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Поздравления принимают учителя Беларуси. Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник. Для лучших педагогов страны подарком стала экскурсия во Дворец Независимости в Минске. 
  
Гостям показали залы и кабинеты, где проходят международные встречи, совещания и церемонии награждения. Особый интерес у педагогов вызвал Зеленый зал, где в феврале 2015 года состоялись переговоры «нормандской четверки». Учителя много фотографировались и делали селфи.

«Посчастливилось в этом дворце быть три с половиной года назад, когда президент вручил медаль Франциска Скорины. Сегодня и воспоминания, и новые впечатления. Потому что тогда было торжественное мероприятие, а сегодня экскурсия по всем залам. Все радует, все вдохновляет. Мы ученикам уже показывали парламент, они были на заседании. И я думаю, им посчастливится побывать и во Дворце Независимости», – сказала директор средней школы № 20 г. Бреста Ирина Никифоровец.

В Беларуси более 112 тысяч учителей, 86% из них – женщины. 
 



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Теги: Брест, Минск
 
 
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Поздравления принимают учителя Беларуси. Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник.
 
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