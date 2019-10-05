На румяной позолоте осени щедроты. В Больтиниках сегодня прошел праздник урожая (Фото)

Источник материала: Вороновская газета





Клены, липы, березы возле Больтиникского культурно-туристического центра буквально устлали золотом тропинку, ведущую на брендовое торжество в агрогородке. Визитной карточкой Больтиник стал праздник урожая «З рога ўсяго многа». Октябрь — самая пора подвести итоги сельскохозяйственного года и похвастаться перед односельчанами результатами своего труда.





















Настоящую выставку соорудили участники мероприятия у импровизированной сцены: здесь тебе и тыквы-великаны, и необыкновенной красоты цветочно-овощные композиции, и замысловатые статуэтки из моркови, и разнообразные узнаваемые фигурки из картофеля и других овощей. Дуэт природы и фантазии человека — вот это искусство! В полной мере здесь себя проявили Валентина Лемантович, Павел Щигло, Ирина Головня, Галина Куклис, Янина Рудская и другие, были представлены и коллективные работы работников культуры района.

























































— Собран урожай, значит, заложена основа благосостояния семьи на текущий год. Чем богаче урожай, тем лучше живется людям. И нам есть чему порадоваться, — поприветствовал гостей праздника председатель Беняконского сельисполкома Тадеуш Тупко. — Желаю, чтоб ваш дом всегда был полной чашей.

































Холодный осенний день весьма разнообразили и, так сказать, поддали жару артисты Вороновщины. Сольные вокальные выступления, заводные конкурсы ведущих, звонкие песенные переливы жирмунской «Рэчанькі» — и настроение отличное!



































































Получив эмоциональную подпитку на предстоящую трудовую неделю, сельчане воспользовались возможностью прикупить и недостающих овощей. Большим спросом на мини-ярмарке пользовалась капуста фермерского хозяйства из Лидского района.















Галина ШЛЕМПО.

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