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На румяной позолоте осени щедроты. В Больтиниках сегодня прошел праздник урожая (Фото)

06.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На румяной позолоте осени щедроты. В Больтиниках сегодня прошел праздник урожая (Фото)

Клены, липы, березы возле Больтиникского культурно-туристического центра буквально устлали золотом тропинку, ведущую на брендовое торжество в агрогородке. Визитной карточкой Больтиник стал праздник урожая «З рога ўсяго многа». Октябрь — самая пора подвести итоги сельскохозяйственного года и похвастаться перед односельчанами результатами своего труда.


На румяной позолоте осени щедроты. В Больтиниках сегодня прошел праздник урожая (Фото)
На румяной позолоте осени щедроты. В Больтиниках сегодня прошел праздник урожая (Фото)
На румяной позолоте осени щедроты. В Больтиниках сегодня прошел праздник урожая (Фото)


На румяной позолоте осени щедроты. В Больтиниках сегодня прошел праздник урожая (Фото)

Настоящую выставку соорудили участники мероприятия у импровизированной сцены: здесь тебе и тыквы-великаны, и необыкновенной красоты цветочно-овощные композиции, и замысловатые статуэтки из моркови, и разнообразные узнаваемые фигурки из картофеля и других овощей. Дуэт природы и фантазии человека — вот это искусство! В полной мере здесь себя проявили Валентина Лемантович, Павел Щигло, Ирина Головня, Галина Куклис, Янина Рудская и другие, были представлены и коллективные работы работников культуры района.


На румяной позолоте осени щедроты. В Больтиниках сегодня прошел праздник урожая (Фото)
На румяной позолоте осени щедроты. В Больтиниках сегодня прошел праздник урожая (Фото)
На румяной позолоте осени щедроты. В Больтиниках сегодня прошел праздник урожая (Фото)
На румяной позолоте осени щедроты. В Больтиниках сегодня прошел праздник урожая (Фото)
На румяной позолоте осени щедроты. В Больтиниках сегодня прошел праздник урожая (Фото)
На румяной позолоте осени щедроты. В Больтиниках сегодня прошел праздник урожая (Фото)
На румяной позолоте осени щедроты. В Больтиниках сегодня прошел праздник урожая (Фото)
На румяной позолоте осени щедроты. В Больтиниках сегодня прошел праздник урожая (Фото)
На румяной позолоте осени щедроты. В Больтиниках сегодня прошел праздник урожая (Фото)
На румяной позолоте осени щедроты. В Больтиниках сегодня прошел праздник урожая (Фото)
На румяной позолоте осени щедроты. В Больтиниках сегодня прошел праздник урожая (Фото)


На румяной позолоте осени щедроты. В Больтиниках сегодня прошел праздник урожая (Фото)
На румяной позолоте осени щедроты. В Больтиниках сегодня прошел праздник урожая (Фото)

— Собран урожай, значит, заложена основа благосостояния семьи на текущий год. Чем богаче урожай, тем лучше живется людям. И нам есть чему порадоваться, — поприветствовал гостей праздника председатель Беняконского сельисполкома Тадеуш Тупко. — Желаю, чтоб ваш дом всегда был полной чашей.


На румяной позолоте осени щедроты. В Больтиниках сегодня прошел праздник урожая (Фото)


На румяной позолоте осени щедроты. В Больтиниках сегодня прошел праздник урожая (Фото)
На румяной позолоте осени щедроты. В Больтиниках сегодня прошел праздник урожая (Фото)
На румяной позолоте осени щедроты. В Больтиниках сегодня прошел праздник урожая (Фото)
На румяной позолоте осени щедроты. В Больтиниках сегодня прошел праздник урожая (Фото)
На румяной позолоте осени щедроты. В Больтиниках сегодня прошел праздник урожая (Фото)
На румяной позолоте осени щедроты. В Больтиниках сегодня прошел праздник урожая (Фото)

Холодный осенний день весьма разнообразили и, так сказать, поддали жару артисты Вороновщины. Сольные вокальные выступления, заводные конкурсы ведущих, звонкие песенные переливы жирмунской «Рэчанькі» — и настроение отличное!


На румяной позолоте осени щедроты. В Больтиниках сегодня прошел праздник урожая (Фото)
На румяной позолоте осени щедроты. В Больтиниках сегодня прошел праздник урожая (Фото)
На румяной позолоте осени щедроты. В Больтиниках сегодня прошел праздник урожая (Фото)
На румяной позолоте осени щедроты. В Больтиниках сегодня прошел праздник урожая (Фото)
На румяной позолоте осени щедроты. В Больтиниках сегодня прошел праздник урожая (Фото)
На румяной позолоте осени щедроты. В Больтиниках сегодня прошел праздник урожая (Фото)
На румяной позолоте осени щедроты. В Больтиниках сегодня прошел праздник урожая (Фото)
На румяной позолоте осени щедроты. В Больтиниках сегодня прошел праздник урожая (Фото)
На румяной позолоте осени щедроты. В Больтиниках сегодня прошел праздник урожая (Фото)
На румяной позолоте осени щедроты. В Больтиниках сегодня прошел праздник урожая (Фото)
На румяной позолоте осени щедроты. В Больтиниках сегодня прошел праздник урожая (Фото)
На румяной позолоте осени щедроты. В Больтиниках сегодня прошел праздник урожая (Фото)
На румяной позолоте осени щедроты. В Больтиниках сегодня прошел праздник урожая (Фото)
На румяной позолоте осени щедроты. В Больтиниках сегодня прошел праздник урожая (Фото)
На румяной позолоте осени щедроты. В Больтиниках сегодня прошел праздник урожая (Фото)
На румяной позолоте осени щедроты. В Больтиниках сегодня прошел праздник урожая (Фото)

Получив эмоциональную подпитку на предстоящую трудовую неделю, сельчане воспользовались возможностью прикупить и недостающих овощей. Большим спросом на мини-ярмарке пользовалась капуста фермерского хозяйства из Лидского района.  


На румяной позолоте осени щедроты. В Больтиниках сегодня прошел праздник урожая (Фото)
На румяной позолоте осени щедроты. В Больтиниках сегодня прошел праздник урожая (Фото)
На румяной позолоте осени щедроты. В Больтиниках сегодня прошел праздник урожая (Фото)

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.

 
 
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Клены, липы, березы возле Больтиникского культурно-туристического центра буквально устлали золотом тропинку, ведущую на брендовое торжество в агрогородке....
 
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