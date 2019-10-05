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Заседание Совета по ж/д транспорту стран СНГ пройдет в Минске 15-16 октября
06.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Минске 15-16 октября пройдет 71-е заседание Совета по железнодорожному транспорту государств — участников Содружества, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.
Совет способствует дальнейшему укреплению основных межгосударственных транспортно-экономических связей между странами СНГ. За годы работы совета подготовлено более 260 соглашений, правил, инструкций и других нормативных документов, регламентирующих совместную деятельность по организации и международным правилам перевозок грузов и пассажиров, эксплуатации подвижного состава и содержанию технических средств.
БЖД является организатором мероприятия, в такой роли она выступает уже в седьмой раз. Предыдущее заседание совета прошло в мае текущего года в Хельсинки (Финляндия).
Совет по железнодорожному транспорту был учрежден соглашением о координационных органах железнодорожного транспорта Содружества Независимых Государств, которое главы правительств стран СНГ подписали 14 февраля 1992 года.
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В Минске 15-16 октября пройдет 71-е заседание Совета по железнодорожному транспорту государств — участников Содружества, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской...
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