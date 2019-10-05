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Несколько взрывов произошло на пивном фестивале под Лос-Анджелесом

06.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Несколько взрывов произошло на пивном фестивале под Лос-Анджелесом

Пострадали несколько человек.

Несколько взрывов прогремело вечером 5 октября рядом с местом проведения пивного фестиваля «Октоберфест» в американском городе Хантингтон-Бич (штат Калифорния) неподалеку от Лос-Анджелеса. 

По предварительным данным, взорвался трансформатор, располагавшийся на одном из столбов линии электропередачи. В результате опора рухнула на землю, после чего загорелась. Очевидцы при этом сообщают о как минимум трех взрывах.

Несколько посетителей фестиваля и приехавших по вызову пожарных получили ранения. Точное число пострадавших неизвестно. Однако, как отмечает телеканал CBS, травмы получили не менее четырех человек. Посетителей фестиваля эвакуировали.

https://www.belta.by/

 
 
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Пострадали несколько человек. Несколько взрывов прогремело вечером 5 октября рядом с местом проведения пивного фестиваля «Октоберфест» в американском городе...
 
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