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«Заинтересовалась налоговая». Могут ли попросить отчитаться за бонусы по скидочным картам в магазинах

06.10.2019 18:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Прочитала историю, как девушка давала друзьям бонусную карту магазина друзьям, чтоб копить баллы. Ей заинтересовалась налоговая. Действительно ли тобой могут заинтересоваться органы, если на карты магазинов будет начисляться много баллов?», задается вопросом минчанка Ольга. FINANCE.TUT.BY узнал, есть ли вероятность привлечь внимание налоговой, если давать свои карты магазинов друзьям и знакомым или использовать их при закупке товаров, к примеру, на какое-то крупное мероприятие.


В редакцию обратилась минчанка Ольга с необычным вопросом.

— Прочитала в интернете историю. Девушка давала свою бонусную карту магазина друзьям и знакомым, когда они что-то там покупали. Люди получали скидку, девушка — бонусные баллы, которые еще больше увеличивали процент скидки, — рассказывает Ольга. — Стандартная схема, многие так делают. Однако вскоре ей написали из налоговой и попросили отчитаться, откуда у нее деньги на все эти покупки, которые проходили по карте. Неужели налоговики отслеживают наши расходы даже через бонусные карты?

За комментарием мы обратились в Министерство по налогам и сборам. Там не стали рассказывать, как именно они узнают о доходах и расходах белорусов, но уточнили, что могут запрашивать информацию у организаций для своей работы.

— Информация о формах, методах организации контрольной работы налоговых органов — служебная информация ограниченного распространения и не подлежат разглашению, — прокомментировали в министерстве. — Но мы можем сказать, что налоговые органы вправе получать от государственных органов, иных организаций необходимые для исполнения возложенных на них обязанностей документы и информацию.

Проще говоря, налоговики могут запросить у торговых сетей информацию, которая нужна им в работе, в том числе и по бонусным карточкам. При этом налоговая не отслеживает покупки всех белорусов по таким картам.

— Начисление на карту бонусов за совершаемые покупки, включая фиксацию таких покупок, не относится к компетенции налоговых органов, — уточнили в МНС. — Данные вопросы необходимо адресовать к организации, которая выпустила бонусную карту.

А надо ли декларировать доходы по бонусным карточкам?

В Беларуси с 15 июля 2017 года вступили в силу изменения по декларированию физлицами доходов и имущества. Это позволило налоговой проводить сопоставление сумм расходов и доходов физлица как за полный календарный месяц, так и за истекший период нынешнего года.

В документе в том числе прописали моменты по бонусным программам банков и магазинов. Не нужно декларировать:

  • вознаграждения от суммы оплаты товаров (работ, услуг) с использованием банковских платежных карточек, систем дистанционного банковского обслуживания, в том числе в виде процентов;
  • товары, которые получили в рекламных играх, не нужно декларировать, если по их условиях отсутствуют сведения о получателях таких товаров;
  • доходы по бонусным, маркетинговым и другим аналогичным программам;
  • скидки с цены товаров или услуг.

То есть доходы, которые получили по бонусным карточкам торговых сетей, не нужно декларировать.

 
 
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Мы узнали, есть ли вероятность привлечь внимание налоговой, если давать свои карты магазинов друзьям и знакомым.
 
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