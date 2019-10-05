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Официально назначили нового директора лицея БГУ

06.10.2019 18:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В лицее БГУ официально назначили нового директора. Им стал кандидат физико-математических наук Игорь Варакса, который до сих пор исполнял обязанности руководителя учебного заведения.


Фото: "Звязда"

Соответствующий приказ подписал ректор Белгосуниверситета Андрей Король, передает "Еврорадио".

В сообщении пресс-службы университета отмечается, что 41-летний Варакса начал свою трудовую деятельность в лицее в 2001 году и прошел путь от учителя физики и астрономии до заместителя директора. Сам он в свое время закончил это заведение с золотой медалью, а после учился в БГУ. В 2006 году он защитил кандидатскую диссертацию по специальности “лазерная физика".


Предыдущий директор Макар Шнип ушел с поста в августе этого года. Он руководил лицеем в течение пяти лет и пользовался большим авторитетом среди учащихся. В отличие от нынешнего главы Шнип —  историк и темой его диссертации было Великое княжество Литовское.

Причины увольнения Макара Шнипа не разглашаются.
 
 
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В лицее БГУ официально назначили нового директора. Им стал кандидат физико-математических наук Игорь Варакса, который до сих пор исполнял обязанности...
 
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