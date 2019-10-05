Официально назначили нового директора лицея БГУ





Фото: "Звязда"





"Еврорадио" . Соответствующий приказ подписал ректор Белгосуниверситета Андрей Король, передает





В сообщении пресс-службы университета отмечается, что 41-летний Варакса начал свою трудовую деятельность в лицее в 2001 году и прошел путь от учителя физики и астрономии до заместителя директора. Сам он в свое время закончил это заведение с золотой медалью, а после учился в БГУ. В 2006 году он защитил кандидатскую диссертацию по специальности “лазерная физика".









Предыдущий директор Макар Шнип ушел с поста в августе этого года. Он руководил лицеем в течение пяти лет и пользовался большим авторитетом среди учащихся. В отличие от нынешнего главы Шнип — историк и темой его диссертации было Великое княжество Литовское.





Причины увольнения Макара Шнипа не разглашаются.