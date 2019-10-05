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Почему чиновники в Беларуси как огня боятся частной собственности

06.10.2019 17:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Действующее правительство никто не воспринимает всерьез.

Почему чиновники в Беларуси как огня боятся частной собственности
Эксперт по маркетингу и системному развитию бизнеса Алексей Колб беспощадно раскритиковал чиновников, пишет «Салідарнасць».

— Думать, что за премии и за сохранение своих мест бездарное правительство может что-то сделать — это то же самое, что считать, что пятилетний ребенок самостоятельно научиться играть на пианино за айфон, — перефразировал Алексей Колб известную поговорку.

— Если нет опыта, нет знаний, нет адекватных экспертов, что они могут сделать? — рассуждает он и напоминает о требовании Лукашенко о том, чтобы не было никакой показухи. — Но сказав «а», надо говорить «б». Надо убирать из правительства тех людей, кто ничего не сделал. Было заявление Лукашенко, что в конце года мы посмотрим, многие лишатся своих мест. Посмотрим, сдержит ли он свое слово.


- Почему чиновники как огня боятся слов «частная собственность», «приватизация»?

— Все местные чиновники окончили конно-тракторные школы, экономического образования не имеют. Подавляющее большинство из агробизнеса пришло в правительство. Они все не любят понятие частная собственность, потому что в 90-е годы по телевизору наслушались и насмотрелись, к чему в России привела частная собственность — к безудержной, оголтелой, неправильной, полукриминальной приватизации. Эта страна их так напугала, что они 25 лет в себя прийти не могут.
 
 
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Действующее правительство никто не воспринимает всерьез.
 
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