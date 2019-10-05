Житель Вилейского района пропал в Москве вместе с машиной













МЛЫН.BY : Администратор ПСО «Ангел» Юлия Ковган рассказала корреспонденту





— О пропаже мужчины заявила его сестра. Она рассказала, что Андрей находился в Москве в командировке за рулем белого микроавтобуса «Мерседес-Бенц Спринтер». Утром 4 октября он ожидал загрузку своего автомобиля на рынке в районе Чеховского бульвара российской столицы. После загрузки должен был выехать в Беларусь и привезти товар в Ждановичи.





По словам Юлии Ковган, сестра Андрея сообщила, что брат в последний раз выходил на связь в этот же день, 4 октября, около 13:00. Говорил, что чувствует боли в районе сердца или позвоночника. После этого звонка парень пропал. Дозвониться ему невозможно. В Ждановичах не появился. Его местонахождение неизвестно.









Юлия Ковган отметила, что «ангелы» сделали запрос в Россию, послали информацию об Андрее, но ответа пока нет.





Селюн Андрей Николаевич. Родился 17 апреля 1990 года. Проживает в деревне Журихи Вилейского района.





Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, голубые глаза, светло-русые волосы.





Особые приметы: на правой руке татуировка в виде креста.





Был одет: темно-синяя куртка.





Если вам что-нибудь известно о местонахождении Андрея Селюна, или вы его видели, просьба сообщить об этом по телефонам ПСО «Ангел»: 7733 — для всех операторов мобильной связи, 8 (033) 666-68-56, 8 (033) 666-60-33. Либо по телефону 102 в ближайший отдел милиции.