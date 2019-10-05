Сколько белорусы будут отдыхать в ноябре

myfin.by . Белорусов ждут большие выходные в начале ноября – 4 дня. Это связано с 7 ноября и переносом рабочего дня, который пришелся на 8 ноября, пишет сайт





Рабочий день с пятницы 8 ноября переносится на субботу 16 ноября.





В итоге, выходными будут четыре дня подряд: 7 ноября и 8, 9, 10 ноября.





Эти переносы ранее были утверждены постановлением совета министров №906 от 15 декабря 2018 года.



