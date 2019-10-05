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Сколько белорусы будут отдыхать в ноябре
Источник материала: Партизан
Нас ждет четыре выходных подряд.
Белорусов ждут большие выходные в начале ноября – 4 дня. Это связано с 7 ноября и переносом рабочего дня, который пришелся на 8 ноября, пишет сайт
Рабочий день с пятницы 8 ноября переносится на субботу 16 ноября.
В итоге, выходными будут четыре дня подряд: 7 ноября и 8, 9, 10 ноября.
Эти переносы ранее были утверждены постановлением совета министров №906 от 15 декабря 2018 года.
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Нас ждет четыре выходных подряд.
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