ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Настолько уставшим еще не был». Арямнов выиграл турнир в Сан-Марино

06.10.2019 17:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

После того, как наш борисовский богатырь Андрей Арямнов (109 кг) стал вторым на чемпионате мира в Таиланде, он отправился на рейтинговые соревнования в Сан-Марино. И выиграл золото!



На помост Андрей выходил 6 раз. Поднял в рывке 165 кг, в толчке 195 кг. Сумма двоеборья — 360 кг. Несмотря на не самые тяжелые веса (на ЧМ борисовчанин поднял 426 килограмм в сумме), Арямнов признался, что сильно устал:

— Чрезвычайная слабость. Нагрузка до и после чемпионата мира сумасшедшая. Организм отказывался выступать, но тренеры уговорили выйти на помост. Думаю, схожу на разминку, посмотрим, что будет. В итоге поляк снялся с соревнований из-за травмы, и я стал первым. Настолько уставшим не чувствовал себя никогда, — признался спортсмен.


На лицензионных соревнованиях в Сан-Марино белорусы поднимались на пьедестал 7 раз. Золотые медали также у Евгения Тихонцова (96 кг), Эдуарда Зезюлина (свыше 109 кг) и Дарьи Наумовой (76 кг). Серебро в активе Вадима Лихорада (73 кг), Петра Асаенка (81 кг), Дины Сазановец (76 кг). Ближайший турнир у наших «тяжей» — Аlexander Cup в Гродно в ноябре.
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После того, как наш борисовский богатырь Андрей Арямнов (109 кг) стал вторым на чемпионате мира в Таиланде, он отправился на рейтинговые соревнования в Сан-Марино. И...
 
Новости дня
Новости разные
 
На румяной позолоте осени щедроты. В Больтиниках сегодня прошел праздник урожая (Фото)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
06.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика