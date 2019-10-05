ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

10 тысяч человек вышли на акцию против «формулы Штайнмайера» в Киеве

06.10.2019 17:16 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На главной площади Киева в полдень 6 октября началась акция «Остановим капитуляцию», направленная против принятия Украиной «формулы Штайнмайера».

Так называется комплекс мер по урегулированию конфликта в Донбассе, предполагающий, что Украина предоставит особый статус самопровозглашенным ДНР и ЛНР после того, как на их территории пройдут выборы, признанные ОБСЕ. Украинский президент Владимир Зеленский согласился принять «формулу Штайнмайера» 1 октября. После этого в Киеве и других городах Украины начались протесты. Сегодняшняя акция в Киеве стала самой многочисленной за неделю — по оценке киевской полиции на 14:00, в ней приняли участие около 10 тысяч человек.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На главной площади Киева в полдень 6 октября началась акция «Остановим капитуляцию», направленная против принятия Украиной «формулы Штайнмайера».
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь ждет самый холодный день осени за сто лет? Прогноз погоды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
06.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика