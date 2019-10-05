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Что обсудили президенты Беларуси и Украины в Житомире на первой личной встрече? Все темы в одном материале

06.10.2019 19:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Формат проведения Форума регионов в своем роде уникальный. Развивать именно региональное сотрудничество Александр Лукашенко задумал задолго до первого официально проведенного форума. Что лишь подтверждает дальновидность белорусского лидера: пришло время, и партнеры выражают не меньшую, а иногда и большую заинтересованность, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Что обсудили президенты Беларуси и Украины в Житомире на первой личной встрече? Все темы в одном материале

Что обсудили президенты Беларуси и Украины в Житомире на первой личной встрече? Все темы в одном материале

С Россией мы провели уже шесть Форумов регионов, с Узбекистаном в 2019 году была первая проба пера (тут надо сказать, что весьма удачная). И вот на неделе Житомир принимал II Форум регионов Беларуси и Украины.

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Чего мы ждали от этого события? Не будем лукавить: ждали политических заявлений и экономических контрактов. Были? Были! А как не быть, если на Форуме состоялась первая личная встреча двух президентов? Да и экономические аппетиты стран в отношении друг друга претендуют на скорый выход на докризисный уровень.

Что обсудили президенты Беларуси и Украины в Житомире на первой личной встрече? Все темы в одном материале

Что обсудили президенты Беларуси и Украины в Житомире на первой личной встрече? Все темы в одном материале

Дальше – больше: его существенное превышение. Ну и как без социальных, культурных и спортивных проектов? Один замах на проведение совместной Олимпиады чего стоит!

С подробностями Форума регионов Беларуси и Украины наш корреспондент Юлия Бешанова.

Что обсудили президенты Беларуси и Украины в Житомире на первой личной встрече? Все темы в одном материале

Юлия Бешанова, корреспондент:
Увидеть первых лиц Беларуси и Украины, подписать соглашения по международному сотрудничеству, побывать на экофоруме, осмотреть самые современные образцы робототехники и агропромышленных машин – миссия невозможна? Все это и даже больше было возможно на Житомирщине всего за два дня.

Такого в Житомире еще точно не видели. 1500 гостей, невиданные меры безопасности и новости из их города – в эфирах всех телеканалов и на первых полосах ведущих газет. Еще бы – в столицу украинского Полесья прибыли сразу два президента.

Что обсудили президенты Беларуси и Украины в Житомире на первой личной встрече? Все темы в одном материале

Несмотря на разницу в возрасте, опыте, президенты с первых минут явно нашли общий язык. Разговор тет-а-тет начался не с протокольных реверансов. Александр Лукашенко опроверг расхожую фразу СМИ о том, что впервые встречается с Зеленским. Заочно-то знакомы давно, намекая на допрезидентское творчество коллеги, заметил белорусский лидер. Вообще, в этот день главы государств много шутили, но при этом говорили о вещах более чем серьезных.

Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Зеленским: У нас между людьми нет никаких границ, кордонов

Что обсудили президенты Беларуси и Украины в Житомире на первой личной встрече? Все темы в одном материале

В подтверждение Владимир Зеленский то и дело переходит с украинского языка на русский, очевидно подчеркивая: с Александром Лукашенко понимают друг друга и на родных языках, не видят барьеров для общения, а значит и для тесного взаимодействия между странами.

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За закрытыми дверями президенты провели почти три часа. Все это время в кулуарах журналисты и чиновники строили догадки: о чем договариваются руководители государств и договорятся ли по самым острым вопросам.

В присутствии делегаций президенты приоткроют завесу тайны таких затяжных переговоров. Расскажут если не все, то очень многое. Например, удалось найти компромисс по вопросам переработки и поставок углеводородного сырья.

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Для Киева это может обозначать загруженность нефтяной трубы, которая сегодня простаивает. Кратчайший путь транспортировки через нефтепровод «Одесса-Броды». Для Минска – поиск альтернативных источников поставок.

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Что обсудили президенты Беларуси и Украины в Житомире на первой личной встрече? Все темы в одном материале

Александр Лукашенко предлагает: давайте создавать совместные предприятия. Торговля, конечно – дело выгодное. Но резервы именно в кооперации. Причем вместе мы можем создавать не только уже привычные сельхозмашины. Стоит присмотреться и к другим отраслям.

Президент Беларуси о ракетостроении: мы очень заинтересованы, чтобы Украина нам в этом помогла

Говорили президенты буквально обо всем: о глобальном: ситуации на белорусско-украинской границе, мире на Донбассе и о частном, но таком важном: культуре, спорте, фильмах.

Тем временем, лидеров ждали на пленарном заседании. Тысяча участников. Александр Лукашенко и Владимир Зеленский уехали вместе, как и из аэропорта, в одной машине.

Экономическую почву к этому моменту уже успели подготовить делегации. Только за первый день работы Форума стороны заключили 40 соглашений больше чем на полмиллиарда долларов. Это в пять раз больше, чем результат 2018-го в Гомеле.

Что обсудили президенты Беларуси и Украины в Житомире на первой личной встрече? Все темы в одном материале

Юлия Бешанова:
Место для проведения деловых переговоров было выбрано действительно уникальное – это здание городской Рады. Оно единственное в городе с круглым потолком. Именно под этими сводами заключались исторические договоренности между регионами Беларуси и Украины. А когда-то здесь давал концерт великий Шаляпин.

Для этой мясо-молочной компании украинский рынок – приоритетный. Еще пять лет назад гомельский регион закрывал почти треть всего молочного экспорта страны.

Что обсудили президенты Беларуси и Украины в Житомире на первой личной встрече? Все темы в одном материале

Андрей Зинуков, заместитель генерального директора ОАО «Управляющая компания холдинга «Гомельская мясо-молочная компания»:
Мы выпускаем традиционные для наших рынков Беларуси и Украины молочные продукты, которые не может восполнить ни один европейский производитель. Только мы и Украина. Это ряженка, кефир, варенец, топленое молоко, сметана – то, что мы с вами каждый день кушаем. Европейцы этого не имеют.

Последние годы рынок просел, но после гомельского Форума регионов бизнес вновь пошел в гору. Меньше чем за год поставки только из Гомельской области выросли в полтора раза. А по некоторым позициям – и вовсе в десятки раз. И это не предел. Из Житомира вернулись с очередным полумиллионным контрактом.

Что обсудили президенты Беларуси и Украины в Житомире на первой личной встрече? Все темы в одном материале

Что обсудили президенты Беларуси и Украины в Житомире на первой личной встрече? Все темы в одном материале

Что обсудили президенты Беларуси и Украины в Житомире на первой личной встрече? Все темы в одном материале

Елена Лапова, заместитель директора ОАО «Милкавита»:
Рынок Украины наиболее заинтересован в наших сухих молочных продуктах. Наибольший интерес вызывает наша сыворотка сухая деминерализованная, которая активно используется в кондитерской промышленности, может быть использована в производстве детского питания. Только на октябрь у нас запланирована отгрузка продукции на сумму порядка 100 тысяч долларов США.

Итоги первого дня II Форума регионов Беларуси и Украины: в каких сферах подписаны контракты

На эти два дня весь Житомир превратился в выставку достижений народного хозяйства Беларуси. Наши новинки у здешних производителей, безусловно, пользовались спросом.

Что обсудили президенты Беларуси и Украины в Житомире на первой личной встрече? Все темы в одном материале

Что обсудили президенты Беларуси и Украины в Житомире на первой личной встрече? Все темы в одном материале

В кабине этого 130-тонника нет водителя. Огромным карьерным самосвалом управляет уникальный бортовой компьютер. Причем оператор в удаленной кабине – почти за 600 километров, в Житомире на Форуме регионов.

Что обсудили президенты Беларуси и Украины в Житомире на первой личной встрече? Все темы в одном материале

Мы сейчас видим ту картинку, которую видит водитель из кабины автосамосвала.

Это первый в мире роботизированный БелАЗ. Когда управляешь такой махиной – ощущение, как от компьютерной игры. Легким поворотом руля в движение приводятся 5-тонные колеса. На разработку программы ушло несколько лет. Но именно за такими автоматизированными машинами – будущее.

Что обсудили президенты Беларуси и Украины в Житомире на первой личной встрече? Все темы в одном материале

Иван Луганенко, представитель украинского филиала ОАО «БелАЗ»:
Мы можем управлять как автосамосвалами, так и можем выбирать – у нас есть погрузчики. Любой техникой, которую мы оснастим оборудованием, мы можем ей дистанционно управлять.

Что обсудили президенты Беларуси и Украины в Житомире на первой личной встрече? Все темы в одном материале

Что обсудили президенты Беларуси и Украины в Житомире на первой личной встрече? Все темы в одном материале

И это лишь один из 75 выставочных экспонатов. Вообще демонстрация крупногабаритной техники от 15 белорусских и 10 украинских компаний в Житомире произвела настоящий фурор. Смотреть ходили целыми семьями, водили экскурсии. Павел Бетанов о каждой модели может прочитать целую лекцию.

Что обсудили президенты Беларуси и Украины в Житомире на первой личной встрече? Все темы в одном материале

Павел Бетанов, заведующий конструкторским бюро ОАО «Гомсельмаш»:
Вы видите наиболее популярную машину, которую производит «Гомсельмаш» – это КЗС-1218. Данная машина, к слову, производится на совместном предприятии в Украине, с существенной долей локализации, становится еще более интересной для потребителей на рынке Украины.

Что обсудили президенты Беларуси и Украины в Житомире на первой личной встрече? Все темы в одном материале

Тем временем, к театру. Где проходил Форум, подъехал президентский кортеж. Но попасть на пленарное заседание лидерам сразу не удалось. Главы государств были буквально атакованы журналистами.

Александр Лукашенко о Владимире Зеленском: «Он прекрасно знает, что делать и, самое главное, сделает»

Что обсудили президенты Беларуси и Украины в Житомире на первой личной встрече? Все темы в одном материале

Что обсудили президенты Беларуси и Украины в Житомире на первой личной встрече? Все темы в одном материале

Уже в зале президенты говорили о теплых отношениях между странами. У нас есть все составляющие для доверительных открытых отношений. На риторический вопрос «Кому же ближе белорусы?», Зеленский нашел ответ, в присущей ему шутливой тональности.

Александр Лукашенко продолжил тему. Говорил о теплом отношении к Украине. За видимой легкостью диалога – посыл о серьезных геополитических трудностях.

Президент Беларуси на встрече с Владимиром Зеленским: «Мы не должны на коленях ползать ни перед кем»

Что обсудили президенты Беларуси и Украины в Житомире на первой личной встрече? Все темы в одном материале

Что обсудили президенты Беларуси и Украины в Житомире на первой личной встрече? Все темы в одном материале

Первая личная встреча президентов – как лакмусовая бумажка. Сейчас уже очевидно: отношения с новой украинской властью у Беларуси сложатся. Да, впереди много работы, но зато перспективы отчетливы и понятны.

Президент Беларуси на встрече с Зеленским: «Время выбрало нас эти развалы разгребать. Мы сегодня это начали делать»

Александр Лукашенко: «Мы сегодня прорабатываем альтернативные пути поставки углеводородного сырья с мировых рынков»

Что обсудили президенты Беларуси и Украины в Житомире на первой личной встрече? Все темы в одном материале

Что обсудили президенты Беларуси и Украины в Житомире на первой личной встрече? Все темы в одном материале

Что обсудили президенты Беларуси и Украины в Житомире на первой личной встрече? Все темы в одном материале

Любопытно, что подробностями и впечатлениями от встречи с Александром Лукашенко чуть позже Зеленский поделился на своей страничке в соцсетях, причем сразу на двух языках.

Что обсудили президенты Беларуси и Украины в Житомире на первой личной встрече? Все темы в одном материале

А все эти дни на главной пешеходной улице города шумела разноцветием ярмарка. С прилавков буквально сметались наши продукты, у дегустационных столов не прекращались очереди. А на главной сцене коллективы в национальных костюмах сменяли друг друга. Так на наделе осуществлялись белорусские «мары» и украинские «мрії» о дружбе и добрососедстве.

Что обсудили президенты Беларуси и Украины в Житомире на первой личной встрече? Все темы в одном материале

Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, Юлия Бешанова, Андрей Зинуков, Елена Лапова, Иван Луганенко, Павел Бетанов
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Формат проведения Форума регионов в своем роде уникальный. Развивать именно региональное сотрудничество Александр Лукашенко задумал задолго до...
 
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