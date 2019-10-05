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КХЛ: «Динамо» уступило дома «Ак Барсу»

06.10.2019 19:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

КХЛ: «Динамо» уступило дома «Ак Барсу»
БЕЛТА

В ответ на шайбы Паре и Пулккинена «Ак Барс» забросил четыре раза. По голу на счету Зарипова (22-я), Эмиля Галимова (26-я), Артёма Галимова (49-я) и Галиева (52-я). Итог матча – 4:2 в пользу гостей.

После этого поражения «зубры» с 15 очками остаются на 6 месте таблицы «Запада» регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Напомним, чтобы пробиться в плей-офф турнира, команде нужно попасть в топ-8 по итогам «регулярки».

Следующий матч минчане проведут 9 октября на выезде против одноклубников из Риги. 

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«Зубры» сумели забросить в ворота соперника две шайбы. Голы в свой актив записали «Франсис Паре» (38-я) и Тему Пулккинен (59-я).
 
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