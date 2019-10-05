КХЛ: «Динамо» уступило дома «Ак Барсу»

Источник материала: Аргументы и факты

В ответ на шайбы Паре и Пулккинена «Ак Барс» забросил четыре раза. По голу на счету Зарипова (22-я), Эмиля Галимова (26-я), Артёма Галимова (49-я) и Галиева (52-я). Итог матча – 4:2 в пользу гостей.

После этого поражения «зубры» с 15 очками остаются на 6 месте таблицы «Запада» регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Напомним, чтобы пробиться в плей-офф турнира, команде нужно попасть в топ-8 по итогам «регулярки».