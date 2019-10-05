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Турецких журналистов удивило русское слово из 32 букв
06.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
урецкое издание
Самое длинное, по версии издания, слово состоит из 32 букв — рентгеноэлектрокардиографический. Также в списке частнопредпринимательский, субстанционализирующийся, человеконенавистничество, переосвидетельствоваться, сельскохозяйственно-машиностроительный, высокопревосходительство и достопримечательность.
Последнее слово иностранец, особенно турист, будет использовать чаще всего в повседневной жизни, отмечает издание.
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урецкое издание Medya Gunlugu предложило тем, кто изучает русский язык, попытаться произнести восемь самых длинных слов. Список размещен на сайте издания, сообщает...
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