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Турецких журналистов удивило русское слово из 32 букв

06.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Турецких журналистов удивило русское слово из 32 букв

урецкое издание Medya Gunlugu предложило тем, кто изучает русский язык, попытаться произнести восемь самых длинных слов. Список размещен на сайте издания, сообщает БЕЛТА.

Самое длинное, по версии издания, слово состоит из 32 букв — рентгеноэлектрокардиографический. Также в списке частнопредпринимательский, субстанционализирующийся, человеконенавистничество, переосвидетельствоваться, сельскохозяйственно-машиностроительный, высокопревосходительство и достопримечательность.

Последнее слово иностранец, особенно турист, будет использовать чаще всего в повседневной жизни, отмечает издание.

https://www.belta.by/

 
 
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урецкое издание Medya Gunlugu предложило тем, кто изучает русский язык, попытаться произнести восемь самых длинных слов. Список размещен на сайте издания, сообщает...
 
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