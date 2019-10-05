Турецких журналистов удивило русское слово из 32 букв

Источник материала: Вороновская газета





урецкое издание Medya Gunlugu предложило тем, кто изучает русский язык, попытаться произнести восемь самых длинных слов. Список размещен на сайте издания, сообщает БЕЛТА.

Самое длинное, по версии издания, слово состоит из 32 букв — рентгеноэлектрокардиографический. Также в списке частнопредпринимательский, субстанционализирующийся, человеконенавистничество, переосвидетельствоваться, сельскохозяйственно-машиностроительный, высокопревосходительство и достопримечательность.

Последнее слово иностранец, особенно турист, будет использовать чаще всего в повседневной жизни, отмечает издание.

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