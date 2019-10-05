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Учитель: «Школа – стабильный механизм, и революций здесь быть не должно»

06.10.2019 20:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В системе образования Марина Викторовна Васько работает более 20 лет. В гимназию №2 г. Бреста она пришла практикантом, перспективного молодого учителя белорусского языка и литературы заметили и пригласили в коллектив. С 2006 года Марина Викторовна успешно совмещает педагогическую деятельность с функциями заместителя директора по учебной работе. Она курирует методическую работу с учителями, инновационную работу учреждения образования, международное сотрудничество, а также работу с высокомотивированными, одаренными учащимися.

Учитель: «Школа – стабильный механизм, и революций здесь быть не должно»

- Мы проводим олимпиады, конкурсы, научно-практические конференции для детей, Дни науки и культуры, сотрудничаем с учреждениями высшего образования, реализуем интересные проекты – создаем благоприятную творческую и интеллектуальную среду. Стремимся честно, творчески делать свою работу и планку не снижать, – говорит Марина Викторовна о своей работе.

Благодаря стараниям руководства и коллектива гимназии, которые охотно откликаются на новые идеи, подчеркивает она, учреждение образования пользуется авторитетом в городе и доверием родителей.

– Не зря говорят, что большая удача в жизни – родиться и учиться у достойных людей. Мои родители, Васько Виктор Петрович и Евгения Лукинична, всю жизнь проработали в Брестском колледже связи мастерами производственного обучения. Отец – отличник профтехобразования. Это действительно очень порядочные, трудолюбивые люди, которые всегда меня поддерживали. Я коренная брестчанка, искренне люблю свой город и считаю, что Брест дает прекрасные возможности для получения образования и дальнейшей самореализации. В моей жизни было много выдающихся учителей – педагогов с большой буквы, поэтому и выбор в пользу этой профессии я сделала легко. И абсолютно не жалею. Конечно, совмещать функции учителя и заместителя директора трудно. Приходится работать в режиме постоянного планирования, чтобы успеть всё, – поделилась педагог с Zarya.by

Учитель: «Школа – стабильный механизм, и революций здесь быть не должно»

С теплотой Марина Викторовна вспоминает школу №24 и свою первую учительницу Елену Борисовну Леганову, научившую самому главному – прилежно учиться. Последние два школьных года она провела в лицее №1 имени А.С. Пушкина, который много дал в плане личностного роста и знаний. Азы будущей профессии получала в Брестском пединституте имени А.С. Пушкина, где замечательные преподаватели заложили основы методики и твердое знание предмета.

– Время диктует свои требования, которым нужно соответствовать. В наших школах активно внедряется дистанционное обучение, технологии дополненной реальности. Возможно, это не происходит так быстро, как хотелось бы, но важно помнить, что школа – это стабильный организм и революций здесь не должно быть, – рассуждает о современной школе Марина Викторовна. – В нашей системе образования есть много плюсов – успехи ребят на различных международных конкурсах, олимпиадах подтверждают ее состоятельность. Мы переняли лучшее от советской школы, в плане того же патриотического воспитания. Но необходимо продолжать развитие, поэтому вопрос, что изменить, активно обсуждается в педагогической среде. На мой взгляд, стоит пересмотреть учебные планы на третьей ступени общего среднего образования: в 10 – 11 классах идет профилизация детей и в этом поможет оптимизация количества учебных предметов с акцентом на профильные. Также для ребят дополнительный стресс, что выпускные и вступительные экзамены требуют различной подготовки: в школе они готовятся к изложению, а затем им необходимо перестроиться на формат ЦТ. Думаю, эту проблему решил бы единый экзамен.

Учитель: «Школа – стабильный механизм, и революций здесь быть не должно»

Молодому учителю Марина Викторовна дает простой совет: если хочешь состояться в профессии, нужно искать индивидуальный подход к ученику. И взять на вооружение популярный лозунг «Образование через всю жизнь».

- Нужно быть эрудированным, интересным, вовлеченным в жизнь ребят. Да, современные дети не выпускают из рук мобильные телефоны. Но гаджеты могут использоваться с пользой для образовательного процесса как средство получения знаний: с их помощью можно скачивать обучающие программы, фильмы, учебные пособия. Я считаю, важно воспитывать культуру использования гаджетов у детей, – отмечает она.

Учитель: «Школа – стабильный механизм, и революций здесь быть не должно»

Учитель должен уважать и поддерживать ребенка, качественно его обучать, но никакой высокопрофессиональный педагог не заменит ребенку родителей, уверена Марина Викторовна.

- Должно быть гармоничное сочетание семьи и школы в жизни ребенка, – подчеркивает педагог. – Учителя не в состоянии восполнить нехватку внимания и любви, если ребенок не получает этого в семье. Мы можем провести с учениками шестой школьный день, сходить на мероприятие, организовать досуг, но без родительского участия и заботы нельзя говорить о полноценном воспитании.

Учитель: «Школа – стабильный механизм, и революций здесь быть не должно»

 
Теги: Брест
 
 
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  В системе образования Марина Викторовна Васько работает более 20 лет. В гимназию №2 г. Бреста она пришла практикантом, перспективного молодого учителя...
 
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