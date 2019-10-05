БЖД намерена закупить 13 поездов в ближайшие три года

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«Белорусская железная дорога заинтересована в совершенствовании международных пассажирских перевозок и повышении их конкурентоспособности. С этой целью на дороге обновляется подвижной состав. За последние два года приобретено 50 пассажирских вагонов, которые курсируют в составе международных поездов по наиболее востребованным направлениям», - сообщает БЕЛТа со ссылкой на пресс-центр БЖД.

Пассажирское железнодорожное сообщение связывает Беларусь с Парижем, Ниццей, Берлином, Варшавой, Прагой, Веной, столицами и административными центрами России, Украины, Литвы, Латвии и Казахстана.