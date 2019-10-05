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Яркое светомузыкальное шоу в завершении сезона фонтанов в Минске: «Дана Танец» продолжит работать и осенью

06.10.2019 20:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минск все больше приобретает качества современного европейского города. Это и новые районы, и комфорт жителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Совсем недавно в городе закрыли сезон фонтанов. Один из самых красивых и, бесспорно, современных – на бульваре Пикассо – собрал в день завершения сезона сотни зрителей.

Яркое светомузыкальное шоу в завершении сезона фонтанов в Минске: «Дана Танец» продолжит работать и осенью

Яркое светомузыкальное шоу в завершении сезона фонтанов в Минске: «Дана Танец» продолжит работать и осенью

Яркое светомузыкальное шоу в завершении сезона фонтанов в Минске: «Дана Танец» продолжит работать и осенью

Было на что посмотреть. Этот объект стал знаковым для города и определяет его образ, создавая современный облик Минска – европейской столицы.

Как это было – рассказывают наши корреспонденты.

Не просто фонтан. «Дана Танец» стал новой достопримечательностью Минска и Беларуси. Именно поэтому его работа продолжится даже осенью – пока будет позволять погода. Фонтан торжественно открыли в мае, а название новой яркой точки города придумали минчане.

Яркое светомузыкальное шоу в завершении сезона фонтанов в Минске: «Дана Танец» продолжит работать и осенью

Яркое светомузыкальное шоу в завершении сезона фонтанов в Минске: «Дана Танец» продолжит работать и осенью

Яркое светомузыкальное шоу в завершении сезона фонтанов в Минске: «Дана Танец» продолжит работать и осенью

Яркое светомузыкальное шоу в завершении сезона фонтанов в Минске: «Дана Танец» продолжит работать и осенью

Мощная звуковая система, лазеры, подсветка и проектор превращают работу фонтана в яркое шоу, в котором сочетается всё – цвет, музыка, ритм. Неудивительно, что по вечерам здесь собираются сотни и тысячи минчан, чтобы посмотреть светомузыкальное шоу. А майский концерт группы «Без билета», сопровождавший торжественное открытие фонтана «Дана Танец», собрал на площади, которой завершается бульвар Пикассо, пожалуй, полгорода!

Яркое светомузыкальное шоу в завершении сезона фонтанов в Минске: «Дана Танец» продолжит работать и осенью

Фонтан – уникальный для страны и, возможно, самый сложный. В начале бульвара Пикассо его возвела компания Dana Holdings. Помогли специалисты из Испании. С помощью компьютерного управления струи летают и танцуют, разбиваются в водяную пыль и создают призрачную завесу журчащей воды.

Современные фонтаны – произведение искусства, что признают специалисты. «Дана Танец» вписывается в концепцию развития современной европейской столицы.

Яркое светомузыкальное шоу в завершении сезона фонтанов в Минске: «Дана Танец» продолжит работать и осенью

Яркое светомузыкальное шоу в завершении сезона фонтанов в Минске: «Дана Танец» продолжит работать и осенью

Владимир Бабивский, главный инженер предприятия «Минскзеленстрой»:
Существует утвержденный Президентом Республики Беларусь план развития города Минска. Основной упор делается на комфортное проживание людей и отдых.

Фонтаны – как и водные системы, а возле комплекса «Маяк Минска» проходит одна из важнейших столицы – Слепянская – создают образ города и комфорт.

«Маяк Минска» и фонтан «Дана Танец» стали настолько популярны и фотогеничны, что у молодоженов столицы появилась новая мода – проводить здесь фотосессии. Не случайно летний сезон празднований на бульваре Пикассо завершился невероятной свадебной феерией – более 20 пар молодоженов собрались здесь и признались друг другу в любви, станцевали свадебный танец и получили памятные фото с торжества в подарок.

«Это невероятно, это такой праздник»: 23 пары одновременно расписались в «Маяке Минска»

Яркое светомузыкальное шоу в завершении сезона фонтанов в Минске: «Дана Танец» продолжит работать и осенью

Яркое светомузыкальное шоу в завершении сезона фонтанов в Минске: «Дана Танец» продолжит работать и осенью

Жизнь в комплексе «Маяк Минска» – не просто комфорт, это удобно и современно. Комплекс практически завершен, но у всех, кто хочет купить квартиру, еще есть возможность – свободные площади остаются в доме «Микеланджело». Проект разработали специалисты международного холдинга «Дана» из разных стран, в его архитектуре учтен лучший опыт. Интересна планировка квартир – от небольших, площадью в 38 квадратных метров, до расположенных на верхних этажах пентхаусов площадью почти в 200 «квадратов». Многие характеристики этого проекта уникальны.

Яркое светомузыкальное шоу в завершении сезона фонтанов в Минске: «Дана Танец» продолжит работать и осенью

Яркое светомузыкальное шоу в завершении сезона фонтанов в Минске: «Дана Танец» продолжит работать и осенью

В этом доме есть квартиры с полной отделкой. Ремонт по дизайнерским проектам, переехать можно сразу после покупки. Но у покупателей, конечно, есть возможность приобрести жилье свободной планировки и без отделки, и тогда скидка с каждого квадратного метра составит 500 евро.

Яркое светомузыкальное шоу в завершении сезона фонтанов в Минске: «Дана Танец» продолжит работать и осенью

Яркое светомузыкальное шоу в завершении сезона фонтанов в Минске: «Дана Танец» продолжит работать и осенью

Яркое светомузыкальное шоу в завершении сезона фонтанов в Минске: «Дана Танец» продолжит работать и осенью

Яркое светомузыкальное шоу в завершении сезона фонтанов в Минске: «Дана Танец» продолжит работать и осенью

Свободные квартиры остались и в доме «Рафаэль». На цокольном и первом этажах он будет иметь кафе и рестораны, оздоровительный комплекс, а также магазины и салоны.

Осень – самое время присоединиться к тем, кто уже живет в этом чудесном месте. Компания предлагает ряд уникальных финансовых инструментов, которые облегчат выбор и покупку своего жилья. Речь о беспроцентной рассрочке от застройщика на срок до 5 лет. Без справок о доходах и поручителей.

Яркое светомузыкальное шоу в завершении сезона фонтанов в Минске: «Дана Танец» продолжит работать и осенью

Яркое светомузыкальное шоу в завершении сезона фонтанов в Минске: «Дана Танец» продолжит работать и осенью

Кредит по партнерским программам самых крупных белорусских банков с наиболее выгодными условиями на срок до 20 лет. При этом в первый год ставка по кредиту составит всего 5,49 % или 6,99 % на первые два года. И это лучшее предложение на рынке – ниже ставки рефинансирования.

Яркое светомузыкальное шоу в завершении сезона фонтанов в Минске: «Дана Танец» продолжит работать и осенью

* На правах рекламы

Люди в материале: Владимир Бабивский
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минск все больше приобретает качества современного европейского города. Это и новые районы, и комфорт жителей, сообщили в программе «Неделя» на...
 
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