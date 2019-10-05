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«Зимой меня возят родители, а летом я ездила на велосипеде». Реальные истории о тех, кто предпочёл жить и работать на селе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. От того, сколько и где проживает населения, зависит, сколько и где построят новых школ, детских садов, поликлиник, дорог. Или, например, если будет очевиден крен на урбанизацию, будут предприниматься еще более действенные меры, чтобы село продолжало жить – не всем же быть городскими. Да и не все хотят, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Есть примеры, когда молодые люди живут в сельской местности не по принуждению или от безысходности – с желанием сделать деревню лучше. Так кому на селе жить хорошо?
Её коричневого красавца по документам зовут Хоф, но в конюшне укоренилось ласковое – Жорик. К своенравному жеребцу Александре удалось найти подход. А в конном спорте, пожалуй, это залог успеха. Ведь лошадь – не спортивный инвентарь, а компаньон. Её надо чесать, кормить и просто любить.
Недавно на чемпионате области 15-летняя Александра выполнила норматив 2-го взрослого спортивного разряда по выездке. Солидный результат для первого в жизни соревнования. Кстати, девушка живёт в деревне Бискупцы, а занимается конным спортом в райценте – Волковыске. Расстояние в 10 километров – не преграда для мечты.
Александра Рожкова, учащаяся Волковысской районной СДЮШОР профсоюзов:
И Александра наглядно демонстрирует: спорт в своём разнообразии для молодёжи в деревне доступен. Сегодня в каждом районе страны действуют спортивные школы. Остаётся добавить только желание.
Ромуальд Юровский, председатель Гродненского областного объединения профсоюзов:
Тем временем, в агрогородке Индура Павел тоже ухаживает за конями, только уже за железными. В свои 24 года он индивидуальный предприниматель.
Получил субсидию от центра занятости на развитие бизнеса – 3250 рублей – и открыл шиномонтаж. Оценили сервис не только местные, но и автолюбители из соседних деревень.
Акоп Каскасиан, житель агрогородка Луцковляны:
Молодой индивидуальный предприниматель и сам предпочёл большому городу жизнь на селе. В университете получил диплом экономиста, отработал в Гродно, но всё же решил вернуться на малую родину. Уж больно с детства нравилось мастерить руками, да и дед был автослесарем. Павел обучился шиномонтажному делу и присмотрел удачное место для собственного бизнеса.
Сейчас Павел изучает спрос. Например, планирует закупить оборудование для большегрузных автомобилей – ведь заключил договоры на обслуживание с сельхозпредприятиями. Намерен заняться ещё и продажей шин.
Павел Мосько, индивидуальный предприниматель:
Не за горами сезон наплыва клиентов. Золотая пора и для природы, и для шиномонтажей, и для подведения итогов полевых работ.
Галина Буро, корреспондент:
Щучинский район. Посёлок Острино. Новый день в семье Янковичей начинается в 5 утра с кормления большого хозяйства.
А папа Виктор и сарай своими руками сделает, и свиней вырастит, ведь мастер на все руки – имеет две профессии: строитель и техник-осеменатор. Вместе с женой Натальей работает на ферме в местном хозяйстве. К труду супруги привыкли с детства, оба выросли в деревне, там и познакомились.
Виктор Янкович, житель городского посёлка Острино:
Наталья Янкович, жительница городского посёлка Острино:
Ещё бы. Здесь и свежий воздух, и своя земля, и возможность приучить к труду детей – сыновей Максима и Никиту. Вот и урожай этого года – общая заслуга.
А маме не помешала бы помощница на кухне. Супруги уже планируют третьего ребёнка, ведь и сами из многодетных. А пока жизнь, как по нотам, точнее, под гаммы на том самом, легендарном пианино «Беларусь».
Старший сын пошёл учиться в музыкальную школу ради симпатии к девочке, младший, как это часто бывает, подтянулся за старшим. К тому же родители знают, что дети обязательно должны быть заняты в течение дня, чтобы на глупости не было времени.
Потому в их обязанность входит уход за настоящим домашним зоопарком – большой черепахой Тортиллой и волнистыми попугаями.
Ну а талисман семьи – безусловно, Кася. Супруги шутят: удачу трёхцветная кошка приносит во всём. Муж уже четвёртый год подряд признан лучшим в районе техником-осеменатором.
А на финале конкурса «Властелин села» семья взяла серебро. Вот как это было.
У Янковичей в рубке дров не было равных: они поставили рекорд – 1 минута 45 секунд. Всего же в финале в агрогородке Раков Минской области встретились шесть семей – лучшие в своих регионах. Соревновались в творческих, сельскохозяйственных и кулинарных конкурсах.
В 2019 году проект «Властелин села» входил в официальную программу второго дня Республиканского форума сельской молодежи, где более 400 участников делились инициативами и строили планы на будущее.
Павел Михалюк, первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ:
Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
А ещё форум показал, что важна не география проживания, а внутреннее наполнение человека, ведь именно он, как известно, красит место. А значит, благодаря молодости, инициативе и таланту белорусские деревни продолжают жить.
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«Зимой меня возят родители, а летом я ездила на велосипеде». Реальные истории о тех, кто предпочёл жить и работать на селе
Новости Беларуси. От того, сколько и где проживает населения, зависит, сколько и где построят новых школ, детских садов, поликлиник, дорог. Или, например, если будет...
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