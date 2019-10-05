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«Зимой меня возят родители, а летом я ездила на велосипеде». Реальные истории о тех, кто предпочёл жить и работать на селе

06.10.2019 20:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. От того, сколько и где проживает населения, зависит, сколько и где построят новых школ, детских садов, поликлиник, дорог. Или, например, если будет очевиден крен на урбанизацию, будут предприниматься еще более действенные меры, чтобы село продолжало жить – не всем же быть городскими. Да и не все хотят,  сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Есть примеры, когда молодые люди живут в сельской местности не по принуждению или от безысходности – с желанием сделать деревню лучше. Так кому на селе жить хорошо?

Смотрите в репортаже корреспондента Галины Буро.

«Зимой меня возят родители, а летом я ездила на велосипеде». Реальные истории о тех, кто предпочёл жить и работать на селе

Её коричневого красавца по документам зовут Хоф, но в конюшне укоренилось ласковое – Жорик. К своенравному жеребцу Александре удалось найти подход. А в конном спорте, пожалуй, это залог успеха. Ведь лошадь – не спортивный инвентарь, а компаньон. Её надо чесать, кормить и просто любить.

«Зимой меня возят родители, а летом я ездила на велосипеде». Реальные истории о тех, кто предпочёл жить и работать на селе

Недавно на чемпионате области 15-летняя Александра выполнила норматив 2-го взрослого спортивного разряда по выездке. Солидный результат для первого в жизни соревнования. Кстати, девушка живёт в деревне Бискупцы, а занимается конным спортом в райценте – Волковыске. Расстояние в 10 километров – не преграда для мечты.

«Зимой меня возят родители, а летом я ездила на велосипеде». Реальные истории о тех, кто предпочёл жить и работать на селе

Александра Рожкова, учащаяся Волковысской районной СДЮШОР профсоюзов:
Зимой меня возят родители, а летом я ездила, добиралась на велосипеде. Есть три пути: через город, через поле и по шоссе. Если ездить через поле, то 15 минут – без проблем.

И Александра наглядно демонстрирует: спорт в своём разнообразии для молодёжи в деревне доступен. Сегодня в каждом районе страны действуют спортивные школы. Остаётся добавить только желание.

«Зимой меня возят родители, а летом я ездила на велосипеде». Реальные истории о тех, кто предпочёл жить и работать на селе

Ромуальд Юровский, председатель Гродненского областного объединения профсоюзов:
У нас функционируют детско-юношеские школы и их отделения в агрогородках, например, в СПК «Обухово», в СПК «Прогресс-Вертелишки», в Ивьевском районе, в Волковысском районе. Выходцы из наших детско-юношеских спортивных школ принимают участие, становятся призёрами и победителями международных соревнований и чемпионатов мира, и чемпионатов Европы.

«Зимой меня возят родители, а летом я ездила на велосипеде». Реальные истории о тех, кто предпочёл жить и работать на селе

Тем временем, в агрогородке Индура Павел тоже ухаживает за конями, только уже за железными. В свои 24 года он индивидуальный предприниматель.

«Зимой меня возят родители, а летом я ездила на велосипеде». Реальные истории о тех, кто предпочёл жить и работать на селе

Получил субсидию от центра занятости на развитие бизнеса – 3250 рублей – и открыл шиномонтаж. Оценили сервис не только местные, но и автолюбители из соседних деревень.

«Зимой меня возят родители, а летом я ездила на велосипеде». Реальные истории о тех, кто предпочёл жить и работать на селе

Акоп Каскасиан, житель агрогородка Луцковляны:
Я постоянно у Паши обслуживаю машину, и всё в порядке, никогда не подводил. Раньше в Гродно ездил. Здесь поближе всё.

«Зимой меня возят родители, а летом я ездила на велосипеде». Реальные истории о тех, кто предпочёл жить и работать на селе

Молодой индивидуальный предприниматель и сам предпочёл большому городу жизнь на селе. В университете получил диплом экономиста, отработал в Гродно, но всё же решил вернуться на малую родину. Уж больно с детства нравилось мастерить руками, да и дед был автослесарем. Павел обучился шиномонтажному делу и присмотрел удачное место для собственного бизнеса.

«Зимой меня возят родители, а летом я ездила на велосипеде». Реальные истории о тех, кто предпочёл жить и работать на селе

Сейчас Павел изучает спрос. Например, планирует закупить оборудование для большегрузных автомобилей – ведь заключил договоры на обслуживание с сельхозпредприятиями. Намерен заняться ещё и продажей шин.

«Зимой меня возят родители, а летом я ездила на велосипеде». Реальные истории о тех, кто предпочёл жить и работать на селе

Павел Мосько, индивидуальный предприниматель:
Если рядом ничего такого нет, то на селе в данный момент открыть, возможно, проще. В Гродно, естественно, и конкуренция побольше.

«Зимой меня возят родители, а летом я ездила на велосипеде». Реальные истории о тех, кто предпочёл жить и работать на селе

Не за горами сезон наплыва клиентов. Золотая пора и для природы, и для шиномонтажей, и для подведения итогов полевых работ.

«Зимой меня возят родители, а летом я ездила на велосипеде». Реальные истории о тех, кто предпочёл жить и работать на селе

Галина Буро, корреспондент:
Осень в деревне пахнет урожаем. Не случайно, именно в этот период, по сложившейся традиции, в Беларуси выбирают самую трудолюбивую и оригинальную молодую семью, которая проживает в сельской местности. Кто в этом году в числе победителей – пойдём знакомиться.

«Зимой меня возят родители, а летом я ездила на велосипеде». Реальные истории о тех, кто предпочёл жить и работать на селе

Щучинский район. Посёлок Острино. Новый день в семье Янковичей начинается в 5 утра с кормления большого хозяйства.

«Зимой меня возят родители, а летом я ездила на велосипеде». Реальные истории о тех, кто предпочёл жить и работать на селе

А папа Виктор и сарай своими руками сделает, и свиней вырастит, ведь мастер на все руки – имеет две профессии: строитель и техник-осеменатор. Вместе с женой Натальей работает на ферме в местном хозяйстве. К труду супруги привыкли с детства, оба выросли в деревне, там и познакомились.

«Зимой меня возят родители, а летом я ездила на велосипеде». Реальные истории о тех, кто предпочёл жить и работать на селе

Виктор Янкович, житель городского посёлка Острино:
Нас познакомила, в принципе, моя мама. Года два просто так встречались. А потом решили узаконить отношения, вот и родилась семья.

«Зимой меня возят родители, а летом я ездила на велосипеде». Реальные истории о тех, кто предпочёл жить и работать на селе

Наталья Янкович, жительница городского посёлка Острино:
Переехать в город мы не решаемся, потому что на селе нам уже всё знакомо, мы знаем, что мы всё умеем, что нам всё по плечу. Поэтому я думаю, что мы здесь и останемся.

«Зимой меня возят родители, а летом я ездила на велосипеде». Реальные истории о тех, кто предпочёл жить и работать на селе

Ещё бы. Здесь и свежий воздух, и своя земля, и возможность приучить к труду детей – сыновей Максима и Никиту. Вот и урожай этого года – общая заслуга.

«Зимой меня возят родители, а летом я ездила на велосипеде». Реальные истории о тех, кто предпочёл жить и работать на селе

А маме не помешала бы помощница на кухне. Супруги уже планируют третьего ребёнка, ведь и сами из многодетных. А пока жизнь, как по нотам, точнее, под гаммы на том самом, легендарном пианино «Беларусь».

«Зимой меня возят родители, а летом я ездила на велосипеде». Реальные истории о тех, кто предпочёл жить и работать на селе

Старший сын пошёл учиться в музыкальную школу ради симпатии к девочке, младший, как это часто бывает, подтянулся за старшим. К тому же родители знают, что дети обязательно должны быть заняты в течение дня, чтобы на глупости не было времени.

«Зимой меня возят родители, а летом я ездила на велосипеде». Реальные истории о тех, кто предпочёл жить и работать на селе

«Зимой меня возят родители, а летом я ездила на велосипеде». Реальные истории о тех, кто предпочёл жить и работать на селе

«Зимой меня возят родители, а летом я ездила на велосипеде». Реальные истории о тех, кто предпочёл жить и работать на селе

Потому в их обязанность входит уход за настоящим домашним зоопарком – большой черепахой Тортиллой и волнистыми попугаями.

«Зимой меня возят родители, а летом я ездила на велосипеде». Реальные истории о тех, кто предпочёл жить и работать на селе

Ну а талисман семьи – безусловно, Кася. Супруги шутят: удачу трёхцветная кошка приносит во всём. Муж уже четвёртый год подряд признан лучшим в районе техником-осеменатором.

«Зимой меня возят родители, а летом я ездила на велосипеде». Реальные истории о тех, кто предпочёл жить и работать на селе

А на финале конкурса «Властелин села» семья взяла серебро. Вот как это было.

Вместе приготовить обед по старинному рецепту и пройти испытания. Самую дружную и трудолюбивую семью Беларуси выбрали в Ракове

«Зимой меня возят родители, а летом я ездила на велосипеде». Реальные истории о тех, кто предпочёл жить и работать на селе

«Зимой меня возят родители, а летом я ездила на велосипеде». Реальные истории о тех, кто предпочёл жить и работать на селе

У Янковичей в рубке дров не было равных: они поставили рекорд – 1 минута 45 секунд. Всего же в финале в агрогородке Раков Минской области встретились шесть семей – лучшие в своих регионах. Соревновались в творческих, сельскохозяйственных и кулинарных конкурсах.

«Зимой меня возят родители, а летом я ездила на велосипеде». Реальные истории о тех, кто предпочёл жить и работать на селе

В 2019 году проект «Властелин села» входил в официальную программу второго дня Республиканского форума сельской молодежи, где более 400 участников делились инициативами и строили планы на будущее.  

«Зимой меня возят родители, а летом я ездила на велосипеде». Реальные истории о тех, кто предпочёл жить и работать на селе

Павел Михалюк, первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ:
Мы вместе с молодёжью всех областей нашей страны принимали участие в Форуме сельской молодёжи.

«Зимой меня возят родители, а летом я ездила на велосипеде». Реальные истории о тех, кто предпочёл жить и работать на селе

Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Первый Форум сельской молодежи, который проводился по поручению и по инициативе главы государства, показал, что у нас в стране очень много молодых людей, которые искренне любят родную землю и желают что-то сделать для своей страны.

«Зимой меня возят родители, а летом я ездила на велосипеде». Реальные истории о тех, кто предпочёл жить и работать на селе

А ещё форум показал, что важна не география проживания, а внутреннее наполнение человека, ведь именно он, как известно, красит место. А значит, благодаря молодости, инициативе и таланту белорусские деревни продолжают жить.

Люди в материале: Галина Буро, Александра Рожкова, Ромуальд Юровский, Акоп Каскасиан, Павел Мосько, Виктор Янкович, Наталья Янкович, Павел Михалюк, Андрей Кунцевич
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. От того, сколько и где проживает населения, зависит, сколько и где построят новых школ, детских садов, поликлиник, дорог. Или, например, если будет...
 
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