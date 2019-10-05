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Способы, как отличить настоящего переписчика
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси стартовала главная статистическая кампания десятилетия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Как же отличить настоящего переписчика от ненастоящего? Обязательно должны быть три атрибута.
Это удостоверение. На каждом – номер, фамилия и имя. Это планшет с установленной программой «Переписчик». И это сумка, на которой есть эмблема переписи-2019.
Дмитрий Тарасов, заведующий переписным участком:
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Новости Беларуси. В Беларуси стартовала главная статистическая кампания десятилетия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как же отличить настоящего...
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