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Корреспондент СТВ поучаствовал в интернет-переписи в режиме онлайн. Сколько это заняло времени?

06.10.2019 20:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси стартовала перепись – 2019, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Корреспондент СТВ поучаствовал в интернет-переписи в режиме онлайн. Сколько это заняло времени?

Алекскандр Добриян, корреспондент:
Заполнить анкету онлайн можно в любое удобное время и в любом месте. Дома вечером за чашечкой чая, в поезде, в автобусе или во время обеденного перерыва на свежем воздухе. Сделать это можно с помощью любого устройства, будь то компьютер или смартфон. Главное, чтобы был доступ к сети интернет.

Совместим приятное с полезным и заодно узнаем, сколько нужно времени, чтобы внести данные о среднестатистическом домохозяйстве из четырёх человек.

Корреспондент СТВ поучаствовал в интернет-переписи в режиме онлайн. Сколько это заняло времени?

Моё время – 17 минут и 28 секунд. Уверен: этот результат далёк от рекорда. Я не спешил. Кроме того, если у вас нет земельного участка, вам не нужно отвечать на блок вопросов, связанных с сельским хозяйством. А значит, будет ещё быстрее.

Система позволяет продолжить внесение данных с того места, где был прерван предыдущий сеанс.

Новые вопросы, розыгрыш смартфона и возможность пройти онлайн. Всё что нужно знать о переписи – 2019

Люди в материале: Александр Добриян
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси стартовала перепись – 2019, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Алекскандр Добриян, корреспондент:Заполнить анкету онлайн можно в...
 
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