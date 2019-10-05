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Корреспондент СТВ поучаствовал в интернет-переписи в режиме онлайн. Сколько это заняло времени?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси стартовала перепись – 2019, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Алекскандр Добриян, корреспондент:
Совместим приятное с полезным и заодно узнаем, сколько нужно времени, чтобы внести данные о среднестатистическом домохозяйстве из четырёх человек.
Моё время – 17 минут и 28 секунд. Уверен: этот результат далёк от рекорда. Я не спешил. Кроме того, если у вас нет земельного участка, вам не нужно отвечать на блок вопросов, связанных с сельским хозяйством. А значит, будет ещё быстрее.
Система позволяет продолжить внесение данных с того места, где был прерван предыдущий сеанс.
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Новости Беларуси. В Беларуси стартовала перепись – 2019, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Алекскандр Добриян, корреспондент:Заполнить анкету онлайн можно в...
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