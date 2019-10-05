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Новые вопросы, розыгрыш смартфона и возможность пройти онлайн. Всё, что нужно знать о переписи – 2019

06.10.2019 20:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Приглашаем к участию в переписи населения с 4 по 30 октября 2019 года». Вот такие СМС-сообщения пришли жителям в самом начале недели, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Дальше были и другие – с указанием сайта и даже гиперссылкой, по которой можно перейти и ответить на вопросы переписи – 2019.

Как раз возможность переписаться по интернету – одна из главных новаций нынешней переписной кампании. Десять лет назад, во время предыдущей переписи населения, такой возможности у нас не было: приходилось либо идти на стационарные участки, либо дожидаться, пока придет переписчик.

Новые вопросы, розыгрыш смартфона и возможность пройти онлайн. Всё, что нужно знать о переписи – 2019

Правда, сверхожиданий от интернет-переписи у Национального статистического комитета не было – предполагалось, что онлайн на вопросы ответит максимум треть населения. Но, судя по ажиотажу, который «положил» сайты переписи в первый день, количество переписавшихся в интернете может быть и большим. По домам переписчики начнут ходить несколько позже – с 21 октября, а вот на стационарные участки уже можно приходить.

Тему продолжит корреспондент Александр Добриян.

Новые вопросы, розыгрыш смартфона и возможность пройти онлайн. Всё, что нужно знать о переписи – 2019

Новые вопросы, современные технологии, уникальный программный продукт и максимальная защита персональных данных. В Беларуси стартовала главная статистическая кампания десятилетия.

Новые вопросы, розыгрыш смартфона и возможность пройти онлайн. Всё, что нужно знать о переписи – 2019

Вячеслав Перников, начальник Главного статистического управления Гомельской области:
Цель переписи – это получение полной информации о демографическом составе населения, о его размещении на территории нашей страны. Это очень серьёзный массив данных, который мы получим, который впоследствии будет использован для принятия управленческих решений в социальном развитии нашей страны.

Новые вопросы, розыгрыш смартфона и возможность пройти онлайн. Всё, что нужно знать о переписи – 2019

49 вопросов и лишь 20 из них белорусам задавали во время предыдущей переписи в 2009 году. К традиционным пунктам о дате и месте рождения, семейном положении и месте проживания добавились, например, вопросы о планах на рождение детей и возможном желании переехать жить в другую страну.

Корреспондент СТВ поучаствовал в интернет-переписи в режиме онлайн. Сколько это заняло времени?

И это далеко не все новшества. Впервые в истории Беларуси и первыми на постсоветском пространстве мы можем рассказать о себе в режиме онлайн.

Новые вопросы, розыгрыш смартфона и возможность пройти онлайн. Всё, что нужно знать о переписи – 2019

Онлайн-перепись стартовала ровно в ноль часов 4 октября. Спустя восемь часов серверы накалились от запросов желающих заполнить анкеты. Нагрузка в 70 тысяч единовременных обращений на сайты переписи основательно проверила систему на прочность.

70 тысяч обращений в секунду: почему в первый день переписи не все белорусы смогли переписаться онлайн

Новые вопросы, розыгрыш смартфона и возможность пройти онлайн. Всё, что нужно знать о переписи – 2019

Жанна Василевская, заместитель председателя Национального статистического комитета Беларуси:
Практически ни в одной стране мира в первый день интернет-переписи не выдерживали сайты, сервера. Это были разные причины. Но основная – это массовые обращения на сайты переписи. Сайт с 00.00 работал нормально, но утром люди активизировались. Но из-за значительного числа одномоментных обращений (это 70 тысяч) сайт не выдержал нагрузки.

Новые вопросы, розыгрыш смартфона и возможность пройти онлайн. Всё, что нужно знать о переписи – 2019

Неполадки оперативно устранили. С тех пор сайты работают в штатном режиме.

Новые вопросы, розыгрыш смартфона и возможность пройти онлайн. Всё, что нужно знать о переписи – 2019

Кстати, каждый день онлайн-переписи вплоть до 18 октября среди респондентов разыгрывается современный смартфон. Стимул неплохой, но белорусы и без этого демонстрируют ответственный подход к делу государственной важности.

Новые вопросы, розыгрыш смартфона и возможность пройти онлайн. Всё, что нужно знать о переписи – 2019

Владимир Лапунов, житель Гомеля:
Открыл газету, посмотрел, что с сегодняшнего дня началась перепись. Думаю – чего я буду ждать? Собрался и пошёл переписался. Ничего сложного – обыденные вопросы.

Новые вопросы, розыгрыш смартфона и возможность пройти онлайн. Всё, что нужно знать о переписи – 2019

Владимир Лапунов в Ледовом дворце раньше бывал только на матче любимой команды. Сегодня же впервые отвечал на вопросы в пресс-центре клуба, правда, не журналистов, а переписчика.

Новые вопросы, розыгрыш смартфона и возможность пройти онлайн. Всё, что нужно знать о переписи – 2019

Здесь, как и в сотнях других точек по всей стране, до 30 октября будет работать стационарный переписной участок.

Новые вопросы, розыгрыш смартфона и возможность пройти онлайн. Всё, что нужно знать о переписи – 2019

Александр Сущевич, заведующий переписным пунктом № 5:
Задача эта государственная. Население приходит. Вот женщина приходила: с дачи приехала, ей 78 лет, но тем не менее сочла нужным приехать, переписаться и обратно поехала. Такие примеры.

Новые вопросы, розыгрыш смартфона и возможность пройти онлайн. Всё, что нужно знать о переписи – 2019

Минимум бумаги – еще одно новшество нынешней кампании. Бумажные опросники будут заполнять только в крайних случаях.

Новые вопросы, розыгрыш смартфона и возможность пройти онлайн. Всё, что нужно знать о переписи – 2019

Ольга Семенчукова, заместитель начальника Главного статистического управления Гомельской области:
Самое главное наше новшество в том, что переписчики оснащены планшетами. Мы отказались от бумажных носителей. Использование планшетов во время пробной переписи в Молодечно полностью себя оправдало. То есть это и скорость заполнения переписных листов, и первичные контроли. На этапе ввода отсеиваются ошибки. Конфиденциальность данных – все планшеты находятся в замкнутом контуре.

Новые вопросы, розыгрыш смартфона и возможность пройти онлайн. Всё, что нужно знать о переписи – 2019

С этими же планшетами на финальном этапе кампании она стартует 21 октября переписчики отправятся по адресам, которые к тому моменту ещё не примут участие в переписи.

Новые вопросы, розыгрыш смартфона и возможность пройти онлайн. Всё, что нужно знать о переписи – 2019

Несмотря на онлайн-сервис и работу стационарных пунктов, по мнению специалистов, тех жителей Беларуси, к кому всё же придётся идти домой, будет не менее 70 %. А потому напомнить, как выглядит настоящий переписчик, не будет лишним.

Способы, как отличить настоящего переписчика

В нынешней кампании задействовано более 12,5 тысяч волонтёров. Будущий инженер-энергоменеджер Юлия Дедович считает эту работу отличным шансом получить уникальный опыт и поучаствовать в кампании национального значения.

Новые вопросы, розыгрыш смартфона и возможность пройти онлайн. Всё, что нужно знать о переписи – 2019

Юлия Дедович, переписчик:
Мы решили, что важно поучаствовать в этом мероприятии. Оно проходит раз в 10 лет и отслеживает статистические данные демографических и социально-экономических параметров всей страны. Это важно для страны, и мы рады участвовать в этом мероприятии.

Новые вопросы, розыгрыш смартфона и возможность пройти онлайн. Всё, что нужно знать о переписи – 2019

Кто мы? Сколько нас? Как мы живём и чем владеем? Ответы на все эти вопросы в ближайшие недели дадим мы сами. Глобальная статистическая кампания, стартовавшая в Беларуси, во многом уже стала уникальной.  Самая технологичная перепись в истории нашей страны – это объективный взгляд белорусов на самих себя.

Люди в материале: Жанна Василевская, Вячеслав Перников, Владимир Лапунов, Александр Сущевич, Ольга Семенчукова, Юлия Дедович
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. «Приглашаем к участию в переписи населения с 4 по 30 октября 2019 года». Вот такие СМС-сообщения пришли жителям в самом начале недели, сообщили в...
 
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