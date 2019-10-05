|
Новые вопросы, розыгрыш смартфона и возможность пройти онлайн. Всё, что нужно знать о переписи – 2019
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Приглашаем к участию в переписи населения с 4 по 30 октября 2019 года». Вот такие СМС-сообщения пришли жителям в самом начале недели, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Дальше были и другие – с указанием сайта и даже гиперссылкой, по которой можно перейти и ответить на вопросы переписи – 2019.
Как раз возможность переписаться по интернету – одна из главных новаций нынешней переписной кампании. Десять лет назад, во время предыдущей переписи населения, такой возможности у нас не было: приходилось либо идти на стационарные участки, либо дожидаться, пока придет переписчик.
Правда, сверхожиданий от интернет-переписи у Национального статистического комитета не было – предполагалось, что онлайн на вопросы ответит максимум треть населения. Но, судя по ажиотажу, который «положил» сайты переписи в первый день, количество переписавшихся в интернете может быть и большим. По домам переписчики начнут ходить несколько позже – с 21 октября, а вот на стационарные участки уже можно приходить.
Новые вопросы, современные технологии, уникальный программный продукт и максимальная защита персональных данных. В Беларуси стартовала главная статистическая кампания десятилетия.
Вячеслав Перников, начальник Главного статистического управления Гомельской области:
49 вопросов и лишь 20 из них белорусам задавали во время предыдущей переписи в 2009 году. К традиционным пунктам о дате и месте рождения, семейном положении и месте проживания добавились, например, вопросы о планах на рождение детей и возможном желании переехать жить в другую страну.
И это далеко не все новшества. Впервые в истории Беларуси и первыми на постсоветском пространстве мы можем рассказать о себе в режиме онлайн.
Онлайн-перепись стартовала ровно в ноль часов 4 октября. Спустя восемь часов серверы накалились от запросов желающих заполнить анкеты. Нагрузка в 70 тысяч единовременных обращений на сайты переписи основательно проверила систему на прочность.
Жанна Василевская, заместитель председателя Национального статистического комитета Беларуси:
Неполадки оперативно устранили. С тех пор сайты работают в штатном режиме.
Кстати, каждый день онлайн-переписи вплоть до 18 октября среди респондентов разыгрывается современный смартфон. Стимул неплохой, но белорусы и без этого демонстрируют ответственный подход к делу государственной важности.
Владимир Лапунов, житель Гомеля:
Владимир Лапунов в Ледовом дворце раньше бывал только на матче любимой команды. Сегодня же впервые отвечал на вопросы в пресс-центре клуба, правда, не журналистов, а переписчика.
Здесь, как и в сотнях других точек по всей стране, до 30 октября будет работать стационарный переписной участок.
Александр Сущевич, заведующий переписным пунктом № 5:
Минимум бумаги – еще одно новшество нынешней кампании. Бумажные опросники будут заполнять только в крайних случаях.
Ольга Семенчукова, заместитель начальника Главного статистического управления Гомельской области:
С этими же планшетами на финальном этапе кампании – она стартует 21 октября – переписчики отправятся по адресам, которые к тому моменту ещё не примут участие в переписи.
Несмотря на онлайн-сервис и работу стационарных пунктов, по мнению специалистов, тех жителей Беларуси, к кому всё же придётся идти домой, будет не менее 70 %. А потому напомнить, как выглядит настоящий переписчик, не будет лишним.
В нынешней кампании задействовано более 12,5 тысяч волонтёров. Будущий инженер-энергоменеджер Юлия Дедович считает эту работу отличным шансом получить уникальный опыт и поучаствовать в кампании национального значения.
Юлия Дедович, переписчик:
Кто мы? Сколько нас? Как мы живём и чем владеем? Ответы на все эти вопросы в ближайшие недели дадим мы сами. Глобальная статистическая кампания, стартовавшая в Беларуси, во многом уже стала уникальной. Самая технологичная перепись в истории нашей страны – это объективный взгляд белорусов на самих себя.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые вопросы, розыгрыш смартфона и возможность пройти онлайн. Всё, что нужно знать о переписи – 2019
Новости Беларуси. «Приглашаем к участию в переписи населения с 4 по 30 октября 2019 года». Вот такие СМС-сообщения пришли жителям в самом начале недели, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)