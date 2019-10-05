|
Почему врачи не ставят диагноз «грипп», можно ли пройти самому исследование и добавят ли в календарь прививок ВПЧ? Рассказывает Наталья Жукова
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Октябрь как раз тот самый осенний месяц, когда начинают шалить ОРВИ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чихающие и кашляющие встречаются и тут, и там, хотя должны были бы сидеть дома, чтобы не рисковать своим здоровьем и не заражать окружающих. Проверено неоднократно: лучше три-четыре дня вылежать болезнь, чем потом ходить с осложнениями.
Как правило, именно в середине осени мы осознаем, что зима близко, а значит, никто не застрахован от более серьезного заболевания – гриппа. И вот как раз в октябре специалисты рекомендуют сделать прививку, чтобы у организма было достаточно времени на выработку иммунитета.
На когда эпидемиологи прогнозируют начало заболеваемости гриппом? Чем в 2019 году будем прививаться? Будут ли вноситься изменения в календарь прививок? Об этом и не только мы поговорили с заместителем министра здравоохранения, главным санитарным врачом Натальей Жуковой.
Пик эпидемиологического сезона прогнозируется в феврале
Юлия Огнева, СТВ:
Наталья Жукова, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси:
Традиционно в октябре уже начинается подъем, в зависимости от ряда причин: погодные условия, каникулярный период у детей. Мы имеем незначительные подъемы, снижения, но в целом плавно подходим к эпидемиологическому сезону, пик которого прогнозируется в феврале.
Юлия Огнева:
Наталья Жукова:
Юлия Огнева:
«По анализу 2018 года среди заболевших гриппом у нас 98 % непривитых, а остальные были привиты»
Наталья Жукова:
Юлия Огнева:
Наталья Жукова
Юлия Огнева:
Наталья Жукова:
По анализу 2018 года среди заболевших гриппом у нас 98 % непривитых, а остальные были привиты. Но мы говорим о том, что даже если и заболевают привитые, то форма течения (болезни – прим. ред.) гораздо легче, чем у непривитых. Мы регистрируем ежегодно порядка 2 тысяч случаев. Но мы не закрываем школы, мы не приостанавливаем работу учреждений, у нас нет такой нагрузки на систему здравоохранения, на первичное звено. Во всяком случае, прошлые годы мы пережили достаточно спокойно весь период эпидподъема.
«Диагноз «грипп» ставится по клиническим показаниям и по результатам вирусологических исследований»
Юлия Огнева:
Наталья Жукова:
Юлия Огнева:
Наталья Жукова:
Юлия Огнева:
Наталья Жукова:
Юлия Огнева:
Наталья Жукова:
О суперновом штамме гриппа
Юлия Огнева:
Наталья Жукова:
Юлия Огнева:
Наталья Жукова:
«В сентябре зарегистрировали ряд случаев сальмонеллезной инфекции, которая была связана с употреблением кулинарных изделий»
Юлия Огнева:
Наталья Жукова:
В сентябре зарегистрировали ряд случаев сальмонеллезной инфекции, которая была связана с употреблением кулинарных изделий, купленных в объекте сетевой торговли.
Хотелось бы еще раз напомнить, что контроль сроков реализации и внешнего вида обязателен при покупке скоропортящихся продуктов.
«Ситуация по кори спокойная»
Юлия Огнева:
Дискуссия о том, надо ли дополнить календарь прививок вакцинами против определенных инфекций, ведётся
Юлия Огнева:
Наталья Жукова:
Юлия Огнева:
Наталья Жукова:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почему врачи не ставят диагноз «грипп», можно ли пройти самому исследование и добавят ли в календарь прививок ВПЧ? Рассказывает Наталья Жукова
Новости Беларуси. Октябрь как раз тот самый осенний месяц, когда начинают шалить ОРВИ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чихающие и кашляющие встречаются и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)