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«Трогательная физика», или Зачем ловить линейку на лету? Уроки от народного учителя Беларуси

06.10.2019 20:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Всю неделю и особенно 6 октября интернет пестрит воспоминаниями о школе и, конечно, главных действующих лицах – учителях, которые в первое воскресенье октября отмечают профессиональный праздник, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

«Трогательная физика», или Зачем ловить линейку на лету? Уроки от народного учителя Беларуси

Несколько лет назад у нас в стране появилось новое почетное звание «Народный учитель Беларуси». Пока его удостоен один-единственный человек – учитель физики из Могилевского областного лицея № 1 Валерий Барашков.

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«Трогательная физика», или Зачем ловить линейку на лету? Уроки от народного учителя Беларуси

После присвоения звания он был буквально звездой средств массовой информации, но последнее время на телевидении и страницах газет, по крайней мере республиканских, появляется нечасто.

Поэтому корреспондент Дмитрий Боярович решил отправиться в Могилев, чтобы расспросить, чем сейчас живет народный учитель Беларуси.

«Трогательная физика», или Зачем ловить линейку на лету? Уроки от народного учителя Беларуси

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Народный учитель Беларуси больше 30 лет работает в Могилёвском областном лицее № 1. Здесь вот-вот начнется новый учебный год. А пока – заглянем в гости.

Святая святых лицея – кабинет физики, несмотря на каникулы, заполненный учениками. Десятиклассники пришли повидаться с Валерием Васильевичем. Педагог будет вести у них предмет. Застаем часть, так скажем, вводного занятия.

«Трогательная физика», или Зачем ловить линейку на лету? Уроки от народного учителя Беларуси

В арсенале народного учителя – метод аналогий. Научные процессы преподаватель объясняет на жизненных примерах или, что называется, вручную. Из-за этого его предмет называют «трогательной физикой». 

«Трогательная физика», или Зачем ловить линейку на лету? Уроки от народного учителя Беларуси

Валерий Васильевич говорит: нынешнее поколение раньше взрослеет, дети стали умнее. И поэтому вдвойне рискуют пострадать от переизбытка информации. Которую предлагает, например, смартфон, все чаще играющий роль экзоскелета, а совсем не помощника для мозга.

«Трогательная физика», или Зачем ловить линейку на лету? Уроки от народного учителя Беларуси

Особое место для педагога и учеников – лаборантская. Здесь и научные журналы, и измерительные приборы, и самодельный принтер. Есть даже чаша Пифагора, или, как ее называют по-другому, Справедливости. Механизм смастерил один из учеников.

«Трогательная физика», или Зачем ловить линейку на лету? Уроки от народного учителя Беларуси

Если преподаватель просто читает лекцию, ученики усваивают лишь 7 % информации. В этом Валерий Васильевич убежден, и поэтому каждую минуту урока старается сделать запоминающейся.

«Трогательная физика», или Зачем ловить линейку на лету? Уроки от народного учителя Беларуси

Валерий Барашков, народный учитель Беларуси:
Хотим мы этого или нет, но на уроке мы своеобразные артисты. Чтоб артиста смотрели, нужно его видеть. Вы были когда-нибудь на спектакле, где только говорят, а мы не видим, что артисты делают? Эти вещи работают на эмоции. А эмоции, подсознательное, работают на понимание, усвоение, на внимание – через эмоции все работает.

«Трогательная физика», или Зачем ловить линейку на лету? Уроки от народного учителя Беларуси

За 30 лет Барашков подготовил 77 победителей республиканских олимпиад по физике. Начиная с 1996 года его ученики привозят медали и с международных испытаний. К примеру, последний раз – в 2009 году – его воспитанник Михаил Гущин стал лучшим в мире знатоком предмета среди школьников.

«Трогательная физика», или Зачем ловить линейку на лету? Уроки от народного учителя Беларуси

Петр Шилов, директор УО «Могилёвский государственный областной лицей № 1»:
В нём сочетается высокий профессионализм как учителя физики и высокие человеческие качества. Это сочетание дает ему возможность влюблять в себя детей. Если обычный учитель скажет: «Ты не выучил сегодня урок, я тебя приглашаю с чем-то разобраться», то к Валерию Васильевичу дети ходят не по приглашению – они не могут с ним расстаться.

«Трогательная физика», или Зачем ловить линейку на лету? Уроки от народного учителя Беларуси

Николай Басеткин, выпускник УО «Могилёвский государственный областной лицей № 1»:
Он в максимальном значении слова наставник. Не только физики – по жизни. Больше всего запомнились его наставления по жизни, что чем бы ты ни занимался, стоит всегда оставаться человеком.

«Трогательная физика», или Зачем ловить линейку на лету? Уроки от народного учителя Беларуси

А в подтверждение этих слов – подарки, которые каждый год получает преподаватель. Да, это барашки всевозможных размеров и форм. Впрочем, есть и исключения.

«Трогательная физика», или Зачем ловить линейку на лету? Уроки от народного учителя Беларуси

Но главное не подарки. Вообще, физик по натуре и призванию; педагог, который каждое лето с учениками ходит в походы, поет песни у костра, считает: алгоритмы и формулы так или иначе забудутся. Самое важное – то, что помнит сердце.

«Трогательная физика», или Зачем ловить линейку на лету? Уроки от народного учителя Беларуси

Люди в материале: Дмитрий Боярович, Валерий Барашков, Петр Шилов, Николай Басеткин
 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Всю неделю и особенно 6 октября интернет пестрит воспоминаниями о школе и, конечно, главных действующих лицах – учителях, которые в первое...
 
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