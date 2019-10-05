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«Трогательная физика», или Зачем ловить линейку на лету? Уроки от народного учителя Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Всю неделю и особенно 6 октября интернет пестрит воспоминаниями о школе и, конечно, главных действующих лицах – учителях, которые в первое воскресенье октября отмечают профессиональный праздник, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Несколько лет назад у нас в стране появилось новое почетное звание «Народный учитель Беларуси». Пока его удостоен один-единственный человек – учитель физики из Могилевского областного лицея № 1 Валерий Барашков.
После присвоения звания он был буквально звездой средств массовой информации, но последнее время на телевидении и страницах газет, по крайней мере республиканских, появляется нечасто.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Святая святых лицея – кабинет физики, несмотря на каникулы, заполненный учениками. Десятиклассники пришли повидаться с Валерием Васильевичем. Педагог будет вести у них предмет. Застаем часть, так скажем, вводного занятия.
В арсенале народного учителя – метод аналогий. Научные процессы преподаватель объясняет на жизненных примерах или, что называется, вручную. Из-за этого его предмет называют «трогательной физикой».
Валерий Васильевич говорит: нынешнее поколение раньше взрослеет, дети стали умнее. И поэтому вдвойне рискуют пострадать от переизбытка информации. Которую предлагает, например, смартфон, все чаще играющий роль экзоскелета, а совсем не помощника для мозга.
Особое место для педагога и учеников – лаборантская. Здесь и научные журналы, и измерительные приборы, и самодельный принтер. Есть даже чаша Пифагора, или, как ее называют по-другому, Справедливости. Механизм смастерил один из учеников.
Если преподаватель просто читает лекцию, ученики усваивают лишь 7 % информации. В этом Валерий Васильевич убежден, и поэтому каждую минуту урока старается сделать запоминающейся.
Валерий Барашков, народный учитель Беларуси:
За 30 лет Барашков подготовил 77 победителей республиканских олимпиад по физике. Начиная с 1996 года его ученики привозят медали и с международных испытаний. К примеру, последний раз – в 2009 году – его воспитанник Михаил Гущин стал лучшим в мире знатоком предмета среди школьников.
Петр Шилов, директор УО «Могилёвский государственный областной лицей № 1»:
Николай Басеткин, выпускник УО «Могилёвский государственный областной лицей № 1»:
А в подтверждение этих слов – подарки, которые каждый год получает преподаватель. Да, это барашки всевозможных размеров и форм. Впрочем, есть и исключения.
Но главное не подарки. Вообще, физик по натуре и призванию; педагог, который каждое лето с учениками ходит в походы, поет песни у костра, считает: алгоритмы и формулы так или иначе забудутся. Самое важное – то, что помнит сердце.
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Новости Беларуси. Всю неделю и особенно 6 октября интернет пестрит воспоминаниями о школе и, конечно, главных действующих лицах – учителях, которые в первое...
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