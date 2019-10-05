Крэйг Вудкрофт рассказал, почему сегодня не играл Юнас Энрот

Источник материала: Tut.by

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт рассказал, почему основного вратаря команды Юнаса Энрота не было даже в запасе на матч с «Ак Барсом», а также рассказал о курьезной шайбе, которую Александр Осипков пропустил после броска с центра площадки.

— Конечно, Осипкову хотелось бы перемотать время назад. Мы уже посмотрели этот эпизод. Зарипов — опытный хоккеист, и в этот раз он применил хитрость, сделав вид, что будет бросать вдоль борта, но отправил шайбу в ворота. К сожалению, такое приключается. И я бы хотел отметить, что затем Александр сделал несколько хороших сэйвов, оставив нашу команду в игре.



Юнас Энрот. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что касается Юнаса Энрота, то сегодня он не смог выйти на лед из-за некоторых проблем со здоровьем, — сказал Вудкрофт

Напомним, что Александр Осипков вышел сегодня на лед впервые после игры с «Сибирью». Белорусский голкипер отразил 32 из 36 бросков, но пропустил обидную первую шайбу. «Динамо» уступило со счетом 2:4.

Юнас Энрот находился сегодня на арене. Не исключено, что он сможет принять участие уже в следующей встрече.