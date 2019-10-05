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«От моего дома до границы где-то 500 метров». Как памятник Дружбы объединял украинцев и белорусов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Испокон веков мы, восточные славяне, ходили друг к другу в гости, собирались вместе за одним столом, торговали друг с другом. И символично закрепляли дружбу, возводя памятные знаки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Пожалуй, самый известный – «Три сестры» на границе Беларуси, России и Украины. Долгие годы он был центром фестиваля «Славянское единство», здесь не единожды встречались главы трех государств. Но в связи с известными событиями жизнь вокруг монумента замерла. Он начал разрушаться. Но в нашей стране забывать о дружбе не принято – по поручению главы государства монумент восстановили. Хочется верить, что уже совсем скоро он вновь станет центром притяжения братских народов.
Но сегодня подробнее о другом памятном знаке, пусть и не таком известном, но не менее значимом, особенно для жителей белорусско-украинского приграничья. Памятник Дружбы был установлен в 1967 году тогда еще на границе БССР и УССР. И долгое время он был местом проведения самых что ни на есть настоящих мини-форумов регионов: как минимум, нашего Столинского с украинским Дубровицким.
Правда, последние годы и здесь нет жизни. И дело ведь совсем не в том, что сейчас между странами есть граница и мы говорим на разных языках. Мы понимаем друг друга. А не это ли самое главное, чтобы восстановить все то хорошее, что было в нашем прошлом, и создать крепкое настоящее, которое никому не удастся пошатнуть в будущем.
Корреспондент Кристина Федорович съездила к памятнику Дружбы и убедилась: всё возможно.
Кристина Федорович, корреспондент:
И сразу же прямое доказательство – памятник Дружбы. Флаги двух наших стран, гербы и крепкое рукопожатие. А вот что стоит за этим символом общей памяти – расскажем и покажем.
Деревня Нижний Теребежов. Население – 400 человек, встречают хлебом-солью и в галстуках – и это не для голубого экрана ради, а просто потому что в столь гостеприимном месте иначе не умеют.
Василий Козел, староста д. Нижний Теребежов:
Такими историями Нижний Теребежов, не скрывают, богат. Мы в этом убедились лично.
Мария Ивановна и Фёдор Антонович вместе с 1967 года (кстати, символично, что именно тогда и установили памятник Дружбы). Вот и еще один знак – общая фамилия еще до знакомства.
Мария и Фёдор Коржовник, жители д. Нижний Теребежов:
А зазывать тогда и не нужно было. Концерты, ярмарки, фестивали и выставки – ну или просто то, чего люди всегда так ждали. Приезжали друг к другу целыми деревнями, а точнее, приходили.
Василий Козел:
С сожалением, что былые традиции сейчас лишь в памяти, говорят все, кого мы встретили. У местной знаменитости – Павла Кулика – есть даже свой мини-музей.
Но все-таки мужчина предпочитает, чтобы обо всем говорили стихи. Когда границ между Беларусью и Украиной еще не было, он пас коров под дождем теперь уже, получается, на территории нашей страны-соседки. И, как человек творческий, словил вдохновение. Ничего не оставалось, как записать строки, а сегодня прочесть нам.
Собирались без прикрас часто. Сначала делегации от каждой из сторон встречались у табличек: «Сардэчна запрашаем» и «Ласкаво просимо», а потом сходились у памятника.
Валентин Ивкович, режиссёр столинского народного театра:
К каждому мероприятию, будь то официальному или нет, готовились по-особенному и продумывали все до мелочей. У всех придорожных столбиков в идеально выглаженной школьной форме всегда стояли дети с цветами.
Николай Новик, житель д. Нижний теребежов:
И правда, соперничество лишь на спортивных состязаниях. То, что в здоровом теле воспитали здоровый дух, можно точно не сомневаться. Что интересно, на месте нынешней таможни раньше была футбольная площадка. Сотни турниров и столько же награждений всё у того же места притяжения.
Эдуард Пашкевич, председатель общества ветеранов спорта Столинского района:
Что важно, подрастающее поколение уверенно соблюдает обычаи. Спортивный интерес объединял и продолжает объединять два братских народа.
Анатолий Семенчук, тренер, преподаватель по баскетболу:
Столько судьбоносных историй, торжеств и просто воспоминаний, связанных с этим местом, у границы Беларуси и Украины. Более трех десятков лет здесь уже не было многолюдно, но мы решили отчасти воссоздать былую атмосферу. И встретились с украинской стороной у символа нерушимого братства.
Наталия Мозоль, начальник отдела культуры и туризма Дубровицкой районной государственной администрации:
Это был праздник урожая, дружбы, встречи, где сплетались в один веночек украинские песни, белорусские песни. Это все приносило радость и результат сотрудничества. Все эти вещи говорят об одном – нам нужно продолжать сотрудничать, дружить, потому что мы выходцы из одной славянской родины, и мы очень надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Ведь и правда не важно, изменился ли внешний вид памятника, изменилось ли место встречи, неизменным остается одно – память. И важно продолжать сплетать общей ниточкой два народа. Такими добрыми традициями, как когда-то у стелы-триптиха. И тогда границы действительно стираются.
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Новости Беларуси. Испокон веков мы, восточные славяне, ходили друг к другу в гости, собирались вместе за одним столом, торговали друг с другом. И символично...
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