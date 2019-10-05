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«Я двумя руками за VAR». Владимир Базанов о настоящем белорусского футбола
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» председатель ассоциации «Белорусская федерация футбола» Владимир Базанов.
Владимир Александрович, вы без малого уже полгода возглавляете федерацию. Освоились? Поняли уже, как дальше двигаться? Как делать белорусский футбол лучше?
Владимир Базанов, председатель ассоциации «Белорусская федерация футбола»:
В последние годы особенно часто поднимали тему структуры чемпионата. Были споры. Мы несколько лет играли, когда было 12 команд, сейчас 16 команд.
Этот чемпионат – 2019 года, на мой взгляд, очень яркий. Лучшие бомбардиры представляют команды, которые являются аутсайдерами чемпионата, что довольно редко вообще происходило. Припомню только 2009 год, когда Майкон стал лучшим бомбардиром, а «Гомель» покинул Высшую лигу.
«Мы будем пересматривать количество легионеров, которые будут присутствовать в клубах»
Вы больше приверженец классической схемы, когда 16, может быть 18 команд, или экспериментальных – 8, 10, 12 команд?
Владимир Базанов:
Сейчас мы будем пересматривать количество легионеров, которые будут присутствовать в клубах, сколько должно находиться игроков с белорусским паспортом. Потому что во главу угла все-таки нужно ставить национальную сборную.
Вы сказали, что будут изменения по легионерам, по количеству молодых игроков.
Владимир Базанов:
Можете приоткрыть завесу?
Владимир Базанов:
И скорее всего будет ужесточение по легионерам?
Владимир Базанов:
О договорных матчах: «К концу сезона будет всё озвучено»
Начало года всколыхнуло всю футбольную и околофутбольную общественность. Речь о договорных матчах. На эту тему неоднократно высказывался и Следственный комитет. Может быть, у вас есть какие-то новости для нас? Как продвигается расследование?
Владимир Базанов:
Какое максимальное наказание для клубов может быть применимо в этой ситуации?
Владимир Базанов:
Будет ли наша страна вновь подавать свою кандидатуру на прием топ-состязаний? И если да, то каких именно?
Владимир Базанов:
Давайте поговорим про сборную. Она значительно омолодилась. Почему? Это заслуга Мархеля или это какие-то тенденции федерации?
Владимир Базанов:
Естественно, если в клубе до сезона они набирают, то мы уже отбираем по результатам ребят, как они играют. Поэтому кого вызывать – это прерогатива Михаила Михайловича Мархеля.
Чего мы ждем от матчей с Эстонией и Нидерландами? Какой результат устроит?
Владимир Базанов:
Да, в 1995 году.
О национальной сборной: «Хотелось бы, чтобы был сплав опыта, молодости»
В целом, неужели когда назначали Мархеля, не было такого разговора: «Давайте омолаживать сборную, давайте ставку делать на опытных игроков»?
Владимир Базанов:
О женском футболе в Беларуси: «У нас есть к чему стремиться»
Вопрос женского футбола у нас уже в беседе поднимался. Что же с ним все-таки будет?
Владимир Базанов:
Конечно, мы видим, что нам очень много надо работать над увеличением клубов. У нас сейчас их 8, а хотим, чтобы в 2020 году их было 10. Будем над этим работать. Хотим, чтобы в 2021 году было 12 или 14 клубов.
«Я двумя руками за VAR»
В последнее время на всех топ-турнирах активно применяется система VAR, что в мужском, что в женском футболе. В перспективах белорусского футбола как скоро она будет применяться и на наших стадионах? Вы верите в прогресс?
Владимир Базанов:
Я двумя руками за VAR, потому что иногда бывают ошибки судей, и не из-за того, что он кому-то подсуживает, а просто бывают ошибки. И мы видим, как система VAR в Европе действует. Справедливость восторжествует всегда.
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Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» председатель ассоциации «Белорусская федерация футбола» Владимир Базанов. Владимир Александрович, вы без...
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