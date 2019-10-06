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Персональная инфляция. Посмотрели, как за год изменились цены на одни и те продукты

06.10.2019 23:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Годовая инфляция в Беларуси сейчас чуть ниже 6%. Власти прогнозируют, что цены в этом году вырастут не больше 5% (декабрь к декабрю). При этом цены на продуктовую корзину конкретного покупателя за год могут измениться как большую сторону, нежели в среднем по стране, так и в меньшую. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как за год изменились цены на один и тот же набор продуктов в одном и том же магазине и высчитал персональную инфляцию конкретного покупателя.


Александра Квиткевич

Мы сравнили нынешние цены с ценами годичной давности в одном из минских магазинов на один и тот же набор продуктов. Для сравнения мы брали продукты одинаковой марки, жирности, объема или массы.

 

Больше всего из нашей продуктовой корзины подорожали мясо, мясные продукты и рыба. Причем мясо и фарш на 1 и 0,7 рубля соответственно. А вот колбаса и рыбное филе на 4 и 4,5 рубля. В целом товары из этой категории в прошлом году стоили 57,34 рубля, а в этом — 67,74. Это на 10,4 рубля или 18,1% больше.

 

Молочные продукты из нашего набора стали дороже на 8,6% или 1,4 рубля. В 2018 за них пришлось бы заплатить 16,31 рубя, а сейчас — 17,71.

 

Прилично подорожали овощи и фрукты. Больше всего в цене вырос чеснок — на целых 5 рублей. Зато тыква подешевела на 1 рубль. В целом наши овощи и фрукты в прошлом году стоили 31,07 рубля, в этом — 36,37. Они подорожали на 5,3 рубля или 17%.

 

Мы сравнили цены еще на некоторые продукты. Они подорожали совсем немного по сравнению с остальными, всего на 10−20 копеек. Не изменилась цена только на кофе. Итак за какао, сок, растительное масло, шоколад, кофе, муку и рис в это время в прошлом году нужно было заплатить 26,25 рубля. Сейчас — 27,27. Разница в ценах составила 1,02 рубля или 3,9%.

В общем наша продовольственная корзина в октябре прошлого года обошлась бы в 130,97 рубля. Сейчас за эти же товары пришлось бы заплатить 149,09 рубля. Это значит, что продукты подорожали на 18,12 рубля или 13,8%.

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FINANCE.TUT.BY посмотрел, как за год изменились цены на один и тот же набор продуктов в одном и том же магазине и высчитал персональную инфляцию конкретного покупателя.
 
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