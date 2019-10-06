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Секрет здоровья Геноефы

06.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Секрет здоровья Геноефы

Плавание, моржевание, ходьба на лыжах и езда велосипеде давно стали привычными занятиями для жительницы агрогородка Бенякони Геноефы Ивановны Бобиной. Некоторые скажут: «Подумаешь, теперь модно заниматься физической культурой». Да, но женщина в следующем году отметит 70-летний юбилей! Как только увидела Геноефу Ивановну, подумала: паспорт врет. Об этом поспешила ей сказать.

— А мне некоторые знакомые и советуют в него заглядывать, — рассмеялась женщина. — Думаю, не стоит. Пока занимаюсь физкультурой, чувствую себя здоровой и бодрой.

Дружба Геноефы со здоровым образом жизни началась в детстве. От деревушки Межанцы, откуда она родом, до Начской школы было три километра. Это, считает женщина, было хорошим дополнением к тренировкам в спортивном зале. Девушка защищала честь школы на соревнованиях по многоборью — отлично метала диск, толкала ядро, прыгала в высоту и длину, преодолевала бег с барьерами. По бегу на лыжах у нее даже был первый взрослый разряд. Одноклассники ожидали, что Геноефа свяжет свою жизнь с физической культурой. Но серьезно заболела ее мама, и девушка решила быть медиком. В Юратишском медучилище со спортом также дружила — выступала на соревнованиях по лыжам.

Основной трудовой путь пришелся на Беняконскую туберкулезную больницу. После ее закрытия еще четыре года медицинская сестра проработала в республиканской психиатрической больнице «Гайтюнишки».

— В жизни хватало трудных моментов, но я не опустила руки, выстояла, — говорит Геноефа Ивановна. — Сама построила дом, воспитала достойного сына Андрея, который пошел по моим стопам — стал врачом. Старалась успевать всюду. Помню, уже в пять утра летом была в лесу, соберу литров пять черники, и к девяти — на работу. Вообще, до сих пор летом не расстаюсь с велосипедом. Впрочем, как и зимой с лыжами.

В пару метрах от дома женщина сама прокладывает лыжню. Особенно любит ходить в лес. Отправляется туда под вечер. Обязательно делает множество фотографий и любуется заснеженной природой. Прогнать ее оттуда могут только обнаруженные на снегу следы лося или волка — лучше избежать нежелательной встречи.

В пятьдесят лет Геноефа Ивановна научилась плавать. Купальный сезон вместе с подругой открывает на католический праздник Три короля или на православное Крещение. Тогда окунается в проруби. Не помеха даже -20 ºС на дворе. Поплавать зимой ездит и в бассейн в Лиду. Заканчивает купальный сезон Геноефа Бобина 27 ноября — в день рождения сына. Кстати, он также разделяет увлечение мамы и от столичной суеты с удовольствием выбирается на природу.

— Давно и водой обливаюсь, — говорит бодро собеседница. — Когда нагрянула перестройка женского организма и почувствовала недомогание, решила: не буду глотать горстями таблетки. И стала обливаться, помогло. После первого ведра с водой съеживаешься, а второе идет, как песня…

Сидеть без дела — это не про Геноефу Ивановну. Она всегда найдет занятие по душе.

— А как иначе? — улыбается и серьезно добавляет: — Однажды у журналиста Пескова прочитала одно мудрое высказывание, которое взяла на вооружение: «Все старики, как дети, похожи друг на друга. Только одни ждут сочувствия их болезням и недугам, а другие их прячут где-то и радуются каждому дню, даже солнечному зайчику на негнущихся пальцах…»

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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Плавание, моржевание, ходьба на лыжах и езда велосипеде давно стали привычными занятиями для жительницы агрогородка Бенякони Геноефы Ивановны Бобиной. Некоторые...
 
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