Иметь бизнес или работать с госбюджетом: что рискованнее в Беларуси?

Источник материала: Ежедневник





В Беларуси иметь крупный бизнес практически столь же рискованно, как и работать с государственным бюджетом. Но в бизнесе все же рисков немного больше.

Об этом свидетельствует опрос , который провела компания MIA Research по заказу Исследовательского центра ИПМ с целью изучения восприятия малыми и средними частными предприятиями условий ведения бизнеса в Беларуси.

Опрос прошел в июле-августе 2019 года. В нем приняли участие представители 401 компании, действующей в Беларуси. Исследование было проведено в рамках проекта международной технической помощи "Развитие Кастрычніцкага эканамічнага форума", реализуемого при поддержке Европейского Союза.

В частности, бизнесменам был задан вопрос: «Насколько безопасно в Беларуси:» и предложены варианты ответов: «иметь крупный бизнес», «работать с госбюджетом», «работать с государственными предприятиями» или «инвестировать в новые проекты с нуля».

Как свидетельствуют данные опроса, большинство предпринимателей считают, что в Беларуси иметь крупный бизнес – наиболее рискованно. Так ответило 31,2% респондентов. При этом количество считающих, что очень рискованно работать с государственными бюджетом, также велико. Подобного мнения придерживаются 30,4% опрошенных. На третьем месте по рискам - инвестировать в новые проекты «с нуля». Опасность данных действий осознают 29,7% представителей малого и среднего бизнеса.

Также среди рискованных поступков бизнесмены называют работу с госпредприятиями. Так отвели 22,7% опрошенных.

В то же время на вопрос: «Хотели бы вы участвовать в приватизации государственных предприятий, если бы появилась такая возможность?» большинство респондентов (35,7%) затруднились ответить. На втором месте по популярности оказался ответ: «Нет, я предпочел бы не иметь дел с государством». Так ответило 30,2% бизнесменов. «Да, если бы были инстересные предложения и подходящие условия» - ответило 19,7% представителей компаний.