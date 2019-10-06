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Брестчане у себя дома выиграли международный турнир по айсштоку

07.10.2019 07:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

6 октября в Бресте прошёл традиционный международный турнир «Брестский зубр».

Брестчане у себя дома выиграли международный турнир по айсштоку

В гостеприимный город на спортивную встречу с местными коллегами – любителями этой интересной игры приехали активные, весёлые и задорные игроки из Гродно, Минска и польского Тересполя. 13 команд - участниц были разделены на две группы. Сначала игры прошли в них по принципу «все со всеми». Первые три команды из каждой группы составили финальную «шестёрку», которая разыграла места с первого по шестое. Остальные дружины соревновались за места с седьмого по двенадцатое. Тринадцатая команда «Минск – 2», занявшая в своей группе седьмое место, выбыла из финального раунда по понятной причине.

Брестчане у себя дома выиграли международный турнир по айсштоку

Особенностью игр финального раунда было то, что все команды должны сыграть по 12 эндов друг с другом. Обычно, каждая игра состоит из 6 эндов. Он получился, как всегда, упорным и захватывающим – борьба в эндах велась за каждый победный шток. Кто-то разочарованно взмахивал руками после неудачного броска, а кто-то, наоборот, подпрыгивал от радости после точного и победного удара!

Брестчане у себя дома выиграли международный турнир по айсштоку

Главный (переходящий!) приз турнира – панно с изображением зубра - заслуженно оказался в руках брестских «Строителей»!

2 место у «Брестских бизонов»,

3 место у «Гродно – 1»,

4 место у «Тереспольских сеньоров»,

5 место у «Тереспольских юниоров»,

6 место у «Брестстройпроекта»,

7 место у «Реального Бреста»,

8 место у «Белалко – 2»,

9 место у «Гродно – 2»,

10 место у «Брестских юниоров»,

11 место у «Белалко – 1» и «Минск – 1» - у них в финальном раунде ничейный результат. О, как бывает!

12 место у «Минск – 2».

Компания «Белалко» вручила участникам соревнований свои традиционные призы, заверив спортсменов, что она с удовольствием готова впредь выступать спонсором таких мероприятий. Ведь, не секрет, что эти игры дают возможность людям из разных городов и стран встречаться на спортивных полях, расширять круг знакомств, укреплять на свежем воздухе своё здоровье в бодром и интересном кругу друзей.

Теперь у игроков начинается подготовка к участию в Кубке Европы – 2019, который пройдёт в Италии в ноябре. Республику Беларусь там представят 4 мужские и 2 женские команды.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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  6 октября в Бресте прошёл традиционный международный турнир «Брестский зубр». В гостеприимный город на спортивную встречу с местными коллегами – любителями...
 
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