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Топ-5 валютных облигаций: на них можно заработать больше, чем на вкладах
Источник материала: Myfin
При подготовке рейтинга эксперты АСЭР пошли не простым путем – сравнения ставки доходности – а учли разные стратегии инвестирования в
Поэтому топ-5 валютных облигаций от экспертов АСЭР выглядит следующим образом
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Топ-5 валютных облигаций от Агентства стратегического и экономического развития
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