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Топ-5 валютных облигаций: на них можно заработать больше, чем на вкладах

07.10.2019 07:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Топ-5 валютных облигаций: на них можно заработать больше, чем на вкладах
фото: Myfin.by

При подготовке рейтинга эксперты АСЭР пошли не простым путем – сравнения ставки доходности – а учли разные стратегии инвестирования в валютные облигации. Для каждой стратегии подбиралась наиболее подходящая ценная бумага. При этом учитывались и доходность, и время компании на рынке, и скорость роста финансовых показателей эмитентов, и ряд других показателей.

Поэтому топ-5 валютных облигаций от экспертов АСЭР выглядит следующим образом

 
 
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Топ-5 валютных облигаций от Агентства стратегического и экономического развития
 
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