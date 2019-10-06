Топ-5 валютных облигаций: на них можно заработать больше, чем на вкладах

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При подготовке рейтинга эксперты АСЭР пошли не простым путем – сравнения ставки доходности – а учли разные стратегии инвестирования в валютные облигации . Для каждой стратегии подбиралась наиболее подходящая ценная бумага. При этом учитывались и доходность, и время компании на рынке, и скорость роста финансовых показателей эмитентов , и ряд других показателей.

Поэтому топ-5 валютных облигаций от экспертов АСЭР выглядит следующим образом