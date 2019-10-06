В Минске открылся самый большой скалодром с 200 трассами

Источник материала: Tut.by

На Партизанском проспекте открылся скалодром «Трапеция» с 450 квадратными метрами для лазания. Первыми новые подъемы протестировали продвинутые скалолазы: здесь провели собственный кубок и открытый этап кубка Беларуси по скалолазанию.





Что есть в «Трапеции»

Скалолазание — это и вид спорта, и фитнес, и активный отдых. Задача скалолаза — пройти определенную трассу, используя силу рук и ног, ловкость и смекалку. Одним из главных преимуществ этого спорта директор нового скалодрома Ирина Орлова называет возможность заниматься без особой подготовки.

Свой первый скалодром Ирина открыла четыре года назад. Идею подсказал брат, который приехал погостить к ней из Швейцарии и не нашел в Минске доступного для скалолазания места: все локации были либо небольшими, либо только для профессиональной тусовки. Так родилась концепция скалодрома «для всех», и сразу он появился на проспекте Дзержинского. Но спустя несколько лет работы «скалы» должны были вырасти в длину и ширину и переместиться в другую точку города.





— По итогу все к лучшему: мы открываем самый большой по площади скалодром в Минске, — рассказывает директор. — Главным критерием при выборе нового места было расположение и высокие потолки: здесь они шесть метров.

Такая высота позволила обустроить две территории. Первая — 6-метровый скалодром, для которого нужна страховка. Вторая — имитированные скалы для боулдеринга (это скалолазание, при котором не нужно дополнительное снаряжение, в нем страховкой выступают гимнастические маты).





— Территория для боулдеринга подходит по всем запросам профи. А вот шести метров скалодрома маловато для профессионалов, — признается руководитель. — Зато такая стенка со страховкой будет полезной для детей, новичков и любителей.

К слову, новичков на скалодромах за четыре года Ирина наблюдает все больше. Возможно, связано это и с тем, что скалолазание официально вошло в программу летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году.

Как выглядит тренировка по скалолазанию





Максим Никифоровец работает в скалодроме на Партизанском проспекте тренером. Он мастер спорта по скалолазанию, занимается им больше 15 лет. Спортсмен часто ездит на соревнования и выступает не только в Беларуси, но и в Литве, России, Польше, Украине. Максим видел не один десяток скалодромов: соревнования чаще проводятся на обустроенных площадках, а не на естественных скалах. На последних меньше вариативности.





— А скалодром как конструктор: что соберешь, то и будет. Это всегда оригинальная трасса, на которой свои камни — это зацепы. Их разнообразие является мерилом хорошего скалодрома. Например, у нас есть зацепы, на которых одна сторона скользкая (за нее нельзя держаться), а вторая шершавая. Это добавляет нюансов и ощущений для скалолазов.

Одновременно скалодром предлагает больше 200 трасс. Они нужны, чтобы постоянно подогревать интерес посетителей и разделять всех по уровню умений — новички, любители, профессионалы.





Для создания новой трассы тренеры работают как режиссеры-постановщики: они расписывают сценарии — как поставить ногу, руку, разгадать секрет конкретного маршрута.

— При работе на скалодроме задействованы все группы мышц. Важны гибкость, сила и работа головой. Зачастую трасса — это загадка, и работа скалолаза начинается еще на земле, — поясняет тренер.





По своему опыту Максим знает, что посетители воспринимают скалолазание либо как профессиональный спорт, либо как фитнес. Для новичков тренировка длится два-три часа.

— Нагрузка не такая постоянная, как в тренажерке. Она мощная, но кратковременная и с большими перерывами, чем в фитнесе. Поэтому скалолазание подойдет тем, кто хочет постоянного движения и работы головой. И это совершенно не страшно.