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Британский дизайнер выращивает столы и стулья в саду. Получается реально крутая мебель
Источник материала: Tut.by
Дизайнер и владелец фирмы
Фабрика, а вернее, ферма мебели без стен и крыши расположилась в Уирксворте, маленьком городке графства Дербишир на участке площадью в один гектар. На грядках растет порядка четырехсот небольших столов, люстр, стульев. За год фирма производит около пятидесяти предметов мебели.
Технология довольно проста — молодые деревья формируют вокруг специально разработанных конструкциях из пластика, периодически обрезая их и задавая направление роста веткам.
В результате ствол дерева обвивает вспомогательную конструкцию, повторяя форму конкретного предмета и становится натуральной экологически чистой мебелью без соединительных элементов. Когда нужная форма придана, дереву дается время на созревание и утолщение стеблей. Затем сформированный материал отделяют от пластикового корпуса и отправляют на обработку.
В зависимости от сложности производимого предмета и вида древесины на «производство» может уйти от четырех до восьми лет. Сейчас для изготовления мебели используют быстрорастущую иву, однако Манро проводит эксперименты и с другими деревьями.
Дизайнер считает, что методика выращивания предметов мебели в дальнейшем будет заметно развиваться и получит большее признание. Сейчас организация трудится над созданием полки для книг и комода.
Первый «урожай» качественной мебели — торшеры, рамы, люстры — появился в продаже в 2016 году. Сложные предметы мебели — стулья и столы — появятся в продаже в этом году, но ограниченным тиражом. Цены на них совсем не бюджетные — от 11 тысяч евро за штуку. Несмотря на высокую стоимость, «урожаи» мебели полностью забронированы до 2030 года.
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