Британский дизайнер выращивает столы и стулья в саду. Получается реально крутая мебель

Источник материала: Tut.by

Дизайнер и владелец фирмы Full Grown Генри Манро придумал и реализовал уникальную технологию производства мебели. Стулья, столы, торшеры он выращивает на своей «мебельной» ферме.





Фабрика, а вернее, ферма мебели без стен и крыши расположилась в Уирксворте, маленьком городке графства Дербишир на участке площадью в один гектар. На грядках растет порядка четырехсот небольших столов, люстр, стульев. За год фирма производит около пятидесяти предметов мебели.





Технология довольно проста — молодые деревья формируют вокруг специально разработанных конструкциях из пластика, периодически обрезая их и задавая направление роста веткам.



На мебельную ферму можно заказать экскурсию

В результате ствол дерева обвивает вспомогательную конструкцию, повторяя форму конкретного предмета и становится натуральной экологически чистой мебелью без соединительных элементов. Когда нужная форма придана, дереву дается время на созревание и утолщение стеблей. Затем сформированный материал отделяют от пластикового корпуса и отправляют на обработку.



Грядка с рамками для зеркал



Так выглядят готовые рамки

В зависимости от сложности производимого предмета и вида древесины на «производство» может уйти от четырех до восьми лет. Сейчас для изготовления мебели используют быстрорастущую иву, однако Манро проводит эксперименты и с другими деревьями.









Дизайнер считает, что методика выращивания предметов мебели в дальнейшем будет заметно развиваться и получит большее признание. Сейчас организация трудится над созданием полки для книг и комода.





Манро называет новаторскую методику производства 3D-печатью. Сейчас на фабрике растет около 400 предметов мебели.









Первый «урожай» качественной мебели — торшеры, рамы, люстры — появился в продаже в 2016 году. Сложные предметы мебели — стулья и столы — появятся в продаже в этом году, но ограниченным тиражом. Цены на них совсем не бюджетные — от 11 тысяч евро за штуку. Несмотря на высокую стоимость, «урожаи» мебели полностью забронированы до 2030 года.