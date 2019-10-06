Женщина уводит парней у своей младшей дочери и отбивается от поклонников, но она этому не рада

Источник материала: Tut.by

Жительница Великобритании в 45 лет уводит парней у своей молодой дочери и с трудом отбивается от поклонников в ночных клубах. С помощью здорового образа жизни и нескольких модных лайфхаков женщине удается выглядеть на 25 лет. Однако она считает это не только благом, но и неудобным обстоятельством.

Британке Минель Стеннет 45 лет, но ее новым знакомым сложно смириться с этой цифрой. Женщина живет в районе Гринвич на юго-востоке Лондона вместе со своей 23-летней дочерью Мишей и выглядит так молодо, что люди часто принимают пару за сестер.

Минель одинока и нередко проводит время с Мишей. Мама и дочь вместе ходят на вечеринки, в клубы и обмениваются модной одеждой. Однако Стеннет-старшая все чаще задумывается о том, чтобы отказаться от активного образа жизни.

В интервью с Daily Star Миша рассказала, что мать пользуется популярностью у молодых людей, постоянно отбивает у нее парней, а друзья девушки не прочь стать ее отчимами. Вот только Минель уже не получает от этого удовольствия, как прежде.

— Люди всегда ошибочно принимают нас за сестёр. Двадцатилетние парни всегда подкатывают к моей маме. Честно говоря, мои друзья-парни больше интересуются моей мамой, чем мной, — говорит девушка.

Хотя Минель постоянно получает приглашения на свидания, она до сих пор не нашла вторую половинку. Женщина призналась, что мужчины, которые ею интересуются, слишком молоды для занимательных бесед и серьезных отношений.

— Из-за моей внешности ко мне обращаются только двадцатилетние парни. Это действительно затрудняет походы на свидания. Моя внешность — это и благословение, и проклятие, — рассказывает она.

Чем старше становится Стеннет, тем сложнее ей пользоваться инстаграмом. Поклонники заваливают женщину комментариями с комплиментами и интимными сообщениями. По словам женщины, сохранять молодость ей помогает здоровый образ жизни.

Секретам поддержания идеальной внешности Минель учит и Мишу. В частности, женщина отказывается от красного мяса и молочных продуктов, пьет много воды, регулярно занимается спортом, медитирует, чтобы справиться со стрессом, и спит не меньше восьми часов в сутки.

— Но самое главное, я молода сердцем и у меня есть интерес к жизни. Думаю, женщины любого возраста должны иметь возможность носить всё, что они хотят, и никогда не занимать позицию «я слишком стара для этого», — делится женщина.

Мише нравится, что мама выглядит и ведёт себя не на свой возраст. Женщина — настоящая подруга для своей дочери и свободно проводит время с ее друзьями. Пользователи соцсетей редко публикуют фото с родителями, но девушка не стесняется делиться снимками мамы, ведь они собирают тысячи лайков.