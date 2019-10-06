«Лишний вес может быть психологической защитой». Как общение с психологом помогает похудеть

Источник материала: Tut.by

Мы продолжаем проект «Худеем вместе», в рамках которого тренер, стилист и психолог работают с парой, готовой пройти этот непростой путь вместе с редакцией и стать немного ближе к своему «Я-идеальному». В основу тренировок наших участников лег электрофитнес . Также они побывали на занятиях в бассейне , с лошадьми и на свежем воздухе . Следующий шаг — встреча с психологом. Ведь одной физической нагрузки мало для достижения поставленной цели.





Верный настрой для похудения — он какой?

— Если человек хочет похудеть, то для начала ему важно принять свое тело в том виде, в котором оно есть, — рассказывает психолог Юлия Костюк . — Потому что лишний вес часто оказывается защитой, которую выстраивает наша психика, чтобы уберечь себя от травмирующих переживаний.

Отрицание себя в каком-то из проявлений — это тоже своеобразная угроза для психики. Такая ситуация провоцирует лишь укрепление уже существующей защиты и создает новую. Именно поэтому первое условие верного настроя для похудения — честно на себя посмотреть и принять тело в том виде, в котором оно сейчас.





Второй важный момент — необходимо снизить существующее напряжение. Это значит, что нужно помочь своей психике снизить тревожность, эмоционально разгрузиться. Для нашего тела пребывание в стрессе, тем более хроническом, — дополнительная серьезная нагрузка, и чтобы с ней справиться, нужны дополнительные ресурсы.

И чем эта нагрузка выше, тем сложнее психике переключиться на какие-то дополнительные задачи. А красота, если мы говорим о людях в возрасте, для психики в некотором смысле уходит на второй план. Она становится больше социальной «задачей» (приятно выглядеть, нравиться собеседникам), чем физиологической (искать партнера для воспроизведения потомства).

То есть мозг не воспринимает похудение для красоты как задачу первого порядка. Поэтому и нужно, чтобы человек, начинающий худеть, пребывал в расслабленном состоянии. Тогда будут силы для большой работы.

И третье: мозгу важно «понимать», ради чего человек хочет похудеть. Необходимо, чтобы стояла конкретная цель: для здоровья, для красоты или для чего-то еще. Это создает качественную мотивацию, благодаря которой человек дает своему телу возможность справляться с немалыми нагрузками.

Какие психологические барьеры могут возникнуть при похудении?

— Бывает так, что все эти условия соблюдены, а женщина все равно не может похудеть, — продолжает Юлия. — Так происходит из-за некой скрытой причины психологического характера. Например, в паре испорчены отношения с мужем и жена не хочет (осознанно или неосознанно) интимной жизни. В таком случае ее тело вполне может набрать вес, создавая «непривлекательный» для супруга вид.

Или, например, в детстве произошла какая-то травмирующая ситуация, после которой любой контакт с телом для женщины является болезненным переживанием. Большой вес в таком случае тоже может стать своеобразной защитой от сексуальной жизни или нежелательных прикосновений.





Также такой причиной может стать «токсичное» послание психики к себе, которое обычно люди получают еще в детстве от близких или просто окружающих людей. «Ты некрасивый», «ты нежеланный», «ты нелюбимый», «ты лишний», «ты незаметный», «тебя слишком много».

Эти послания настолько глубоко и прочно закреплены в психике, что человек чаще всего просто не замечает не только их присутствие, но и серьезное влияние на свою жизнь, продолжая сохранять большой вес. В таком случае может помочь обращение к психологу.

Началось компульсивное переедание — как с ним справиться?

— Когда же человеку не удается справиться с какими-либо жизненными трудностями, то он испытывает стресс. Как следствие, может подключиться переедание, которое «помогает» снизить интенсивность чувств и ощущений, вызванных стрессом, — отмечает Юлия. — Это в свою очередь может привести к компульсивному перееданию.

Если так действительно произошло, то важно найти причину, которая вызывает сильный стресс. Иногда в ее поисках приходится проанализировать не только ближайшее прошлое, но и, возможно, более ранние периоды жизни. Важно наблюдать за тем, как происходит переедание: нужен анализ не только в самого момента переедания, но и период до и после него.





Может помочь с этим справиться переключение внимания. Например, как только человек понимает, что у него приступ неконтролируемого аппетита, то может сделать по пять-десять вдохов и выдохов. Или какое-нибудь активное движение.

Однако важно понимать, что компульсивное переедание — непростое состояние. Без серьезной внутренней мотивации, которая поможет сохранять контроль в процессе, самостоятельно с этим справляться сложно. Конечно, лучше обратиться к врачу-психотерапевту.

«Они вжились друг в друга, и им так хорошо»

На прием к психологу участники нашего проекта Наталья Петровна и Анатолий Владимирович приходят впервые. Супруги любят открывать для себя что-то новое, поэтому с интересом ждут начала парной консультации. Юлия отмечает, что эта встреча нужна для того, чтобы понять, есть ли психологические причины, из-за которых появляется и не снижается вес.

Все эти вопросы и многие другие наши участники с психологом обсуждают один на один. Консультация продолжается полтора часа, а после ее завершения узнаем, каков ее результат.



Фото: Марина Серебрякова

— Это очень крепкая пара, которая представляет собой единое целое, — отмечает Юлия. — С точки зрения психологии они находятся в довольно сильном так называемом слиянии, к которому за годы совместной жизни привыкли. Психологи часто работают с такой ситуацией, когда в паре нет четких границ у каждого партнера.

Однако в случае нашей пары — это комфортный способ жизни. Им так хорошо. В паре потрясающая связь! Между ними искрит. Игривые взгляды друг на друга, милые шутки. А когда мы касались каких-то деликатных моментов, они поддерживали друг друга многозначительными взглядами. Это очень здорово, так как пара у нас возрастная.

Между ними не только семейная связь, но и связь пары — взаимоотношения мужчины и женщины. Зачастую в возрасте 50+ пары переключаются друг с друга на детей, внуков, работу. А вот у наших героев не так, у них в паре есть мужчина и женщина, что было очень заметно. Видно, что она к нему испытывает глубокие чувства, и он к ней тоже.

Пара мне понравилась. Они активные, не «застывшие», хоть и через многое прошли вместе. Видно, что их объединяет хорошая история.

«Мы обыкновенная среднестатистическая семья. Со всеми проблемами, ошибками и радостями»

— Беседа с психологом мне очень понравилась, — рассказывает Наталья Петровна. — Разговор вертелся около наших психологических проблем. Мы пытались вместе разобраться, почему заедаем стресс, как относимся к лишним килограммам. Юлия нам помогла.

Также поход к психологу лично для меня был ценен тем, что мы вслух проговорили те вещи, о которых дома никогда не говорили. Конечно, каких-то секретов у нас нет, но в каждой семье найдутся такие вещи, над которыми ты не задумываешься, но вопросы есть. А когда мы проговариваем их вслух, то я узнаю, что муж думает об этом, а он слышит, что думаю я. И это важно.

— Это действительно очень важно — учиться говорить друг с другом, — поддерживает Наталью Петровну психолог Юлия Костюк. — Но выговариваться нужно не на эмоциях, а после того, как они улеглись. Я это называю: дать другому человеку ключик от себя. Чтобы он понимал, как открыть к тебе дверь. В противном случае он не будет знать, с какой стороны и как к тебе подойти. Отсюда и частые разлады в семье.

Поэтому полезно проговаривать друг другу свои желания, тревоги, чем вы не довольны и обязательно то, что вам понравилось, чтобы ваш партнер понимал, как нужно поступить в следующий раз. Здорово, что наши герои смогли это сделать.

— Да, у нас получился замечательный разговор как с мужем, так и с Юлей, — отмечает Наталья Петровна. — Мы проговорили, наверное, около часа.

— Больше, любимая, больше, — подсказывает супруге Анатолий Владимирович.

— Ну да, больше, — соглашается с ним Наталья Петровна и добавляет: — Кстати, о том, что Толя мне делает только общие комплименты плана «красавица моя» или «любимая», мы тоже разговаривали с Юлей. И она сказала мужу, что женщина любит конкретные комплименты. Например, у тебя красивые глаза или платье. Юля заострила на этом внимание, и надеюсь, что мой муж услышал. Это важно.

— Услышал, — уверяет супругу Анатолий Владимирович. — Но я, в принципе, убедился, что тоже могу быть психологом. Разговор у нас был больше о жизни. Юлия — грамотный и толковый специалист, и она понимала, с кем разговаривает.

— Нам ведь уже не по 18 лет. Ну правда, — поддерживает мужа Наталья Петровна.

— Я, конечно, могу ошибаться. Или кто-то подумает, что у меня слишком высокое о себе мнение. Но Юлия нам сказала, что психолог нам и не нужен. Что у нас достаточно ровно и в отношениях, и во взглядах, и в мыслях — везде. И это так. Мы обыкновенная среднестатистическая семья. Со своими проблемами, ошибками и радостями.

— Да, ваша пара — не клиенты психолога, это действительно так, — подтверждает Юлия. — Работа с психологом направлена на то, чтобы человек заглядывал в себя и искал в себе ответы на вопросы, причины, по которым происходит так, а не иначе. Наталья и Анатолий — хорошая поддержка друг для друга, и они не ищут внешней «подпорки» в виде психолога — она им не нужна.