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С начала 2019 года в Минске построили 36 многоквартирных домов

07.10.2019 08:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

С начала 2019 года в Минске построили 36 многоквартирных домов
Фото из открытых источников

Количество новостроек по районам: 

  • Фрунзенский — 10, 
  • Первомайский — 8, 
  • Центральный, Московский и Октябрьский — по 5, 
  • Советский — 2, 
  • Заводской — 1. 

23 многоэтажки возведены по индивидуальным проектам, 13 — в конструкциях крупнопанельного домостроения.

«Для многодетных семей в третьем квартале также начали возводить три многоквартирных дома: два — в границах ул. Шаранговича — Горецкого, один — в Лошице-8.1», - сообщают «Минск-Новости» со ссылкой на комитет строительства и инвестиций Мингорисполкома. 

С начала 2019 года в Минске построили 36 многоквартирных домов
В 2019 году в Беларуси намерены построить 4 млн квадратных метров жилья
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Теги: Минск
 
 
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Общая площадь возведённой недвижимости превышает 300 тысяч «квадратов».
 
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