С начала 2019 года в Минске построили 36 многоквартирных домов

Количество новостроек по районам:
- Фрунзенский — 10,
- Первомайский — 8,
- Центральный, Московский и Октябрьский — по 5,
- Советский — 2,
- Заводской — 1.
23 многоэтажки возведены по индивидуальным проектам, 13 — в конструкциях крупнопанельного домостроения.
«Для многодетных семей в третьем квартале также начали возводить три многоквартирных дома: два — в границах ул. Шаранговича — Горецкого, один — в Лошице-8.1», - сообщают «Минск-Новости» со ссылкой на комитет строительства и инвестиций Мингорисполкома.