С начала 2019 года в Минске построили 36 многоквартирных домов

Источник материала: Аргументы и факты

Количество новостроек по районам:

Фрунзенский — 10,

Первомайский — 8,

Центральный, Московский и Октябрьский — по 5,

Советский — 2,

Заводской — 1.

23 многоэтажки возведены по индивидуальным проектам, 13 — в конструкциях крупнопанельного домостроения.