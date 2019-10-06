ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дни детской и юношеской книги Российской Федерации в Республике Беларусь

07.10.2019 09:36 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Российский Фонд культуры и представительство Россотрудничества в Республике Беларусь 7-10 октября реализуют литературный проект «Дни детской и юношеской книги Российской Федерации в Республике Беларусь». Мероприятия пройдут в гг. Минск, Брест, Гомель.

Дни детской и юношеской книги Российской Федерации в Республике Беларусь

9 октября 2019 г. в 15.00 состоятся два мероприятия:

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина приглашает на презентацию выставки иллюстраций по сказкам Х. К. Андерсена и методического проекта для библиотекарей с кандидатом исторических наук, исполнительным директором Совета по детской книге России IBBY Людмилой Чижовой;

Центральная городская детская библиотека (набережная Ф. Скорины, 13) приглашает на встречу учащихся начальных классов с детским поэтом, прозаиком и переводчиком, представителем детского литературно-художественного журнала «Мурзилка» Марией Лукашкиной.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Российский Фонд культуры и представительство Россотрудничества в Республике Беларусь 7-10 октября реализуют литературный проект «Дни детской и юношеской книги...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Иран отправилась первая партия белорусской говядины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
07.10.2019
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика