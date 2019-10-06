Источник материала: Виртуальный Брест

Российский Фонд культуры и представительство Россотрудничества в Республике Беларусь 7-10 октября реализуют литературный проект «Дни детской и юношеской книги Российской Федерации в Республике Беларусь». Мероприятия пройдут в гг. Минск, Брест, Гомель.





9 октября 2019 г. в 15.00 состоятся два мероприятия:

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина приглашает на презентацию выставки иллюстраций по сказкам Х. К. Андерсена и методического проекта для библиотекарей с кандидатом исторических наук, исполнительным директором Совета по детской книге России IBBY Людмилой Чижовой;

Центральная городская детская библиотека (набережная Ф. Скорины, 13) приглашает на встречу учащихся начальных классов с детским поэтом, прозаиком и переводчиком, представителем детского литературно-художественного журнала «Мурзилка» Марией Лукашкиной.