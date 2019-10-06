Вас приглашают на благотворительный мастер-класс

Источник материала: Tut.by

Приглашаем вас на благотворительный мастер-класс по нейрографике. Проведет его Надежда Адамович — магистр бизнеса, предприниматель, инструктор нейрографики, член Творческого Союза Профессиональных художников России. На благотворительном мастер-классе мы сможем объединить наши силы, оказать информационную поддержку и помочь в сборе средств на лечение Жени Снисарь.

Женя Снисарь, г. Бобуйск (сейчас находится в больнице в Боровлянах)

Требуется на лечение: 410 000 $

Собрано: 129 000 $

Фонд, который ведет сбор: Сердце Ангела

Нейрографика — это графический рисунок, который выполняется по определенным правилам и через мелкую моторику и визуальные образы запускает создание новых нейронных связей, от чего автор работы может решить нерешаемые задачи, найти выход там, где казалось бы его нет или просто привычную ситуацию увидеть в новом свете.

На мастер-класс приглашены именитые медиа-персоны, блогеры, спортсмены и предприниматели. Будет также директор фонда Сердце Ангела, который курирует сбор средств для Жени. А также мы приглашаем каждого из вас принять участие в благотворительном мастер-классе и поддержать нас в стремлении спасти жизнь. Вход свободный.

г. Минск, ул. Октябрьская 16. Арт-пространство «Окна»

Время — 13:00−16:00

Для тех, кто не сможет приехать на мастер-класс, приглашаем присоединиться к прямому эфиру на странице инстаграм @1_mamin_sinok.

По возникающим вопросам можно связываться по номеру телефона +37 29 778 32 27.