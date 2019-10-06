Возвращение сборной по футболу, непредсказуемые «зубры», Хэмилтон против «Феррари». Наши прогнозы

Источник материала: Tut.by

В совместном с букмекерской компанией Parimatch проекте наш эксперт Сергей Чалый предвосхищает победное возвращение сборной Беларуси по футболу в Минск после годичной паузы, а журналист Кирилл Клименков ждет трудного матча хоккейного «Динамо» в Риге. Фотограф Дмитрий Брушко рассказывает о возможностях нового болида «Феррари» и вопреки преимуществам «Скудерии» верит в выигрыш Льюиса Хэмилтона на трассе «Судзука» в Японии.

Чалый: У минчан нет привычки ходить на сборную, да и откуда ей взяться, когда сборная появляется здесь с большими перерывами?

Кто: Сергей Чалый, автор и ведущий программы «Экономика на пальцах» на TUT.BY.

Пять последних ставок: не прошла , прошла , прошла , не прошла , не прошла .

В этот раз ставит на матч Беларусь — Эстония, который пройдет 10 октября, в отборочном турнире к чемпионату Европы по футболу 2020 года.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Придется побеждать, а какие еще варианты? — иронизирует Сергей. — Наш футбол на международной арене часто выглядит неприглядно и безнадежно, так что хотя бы на Эстонию, карликовую по футбольным меркам страну, нашим игрокам нужно собраться.

Костяк белорусской сборной составляют футболисты БАТЭ и брестского «Динамо», ведущие борьбу за чемпионство. Недавно команды сыграли веселый результативный матч . Радует, что у лидеров этих коллективов нет безразличия, ведь в силу отсутствия класса усердие — главное, чем выделяются белорусские футболисты. Они делают ровно то, что могут, плюс морально-волевые качества.

Этого должно хватить для победы над Эстонией. Выиграть с сухим счетом, думаю, не получится, но на основании впечатлений от сентябрьской встречи команд в Таллине наши все же должны взять три очка на своем поле. Затем 13 сентября они сыграют с голландцами. С точки зрения результата там нашим уже будет нечего ловить, однако успех в поединке с эстонцами и сила сборной Нидерландов, непременно, побудят болельщиков прийти на «Динамо».

Читать прогноз дальше Кстати, а ведь в Минске наша сборная не выступала без малого год. 15 октября 2018 года команда сыграла на столичном стадионе «Динамо» в Лиге наций — и все. Я клоню к тому, что у минчан нет привычки ходить на сборную, да и откуда ей взяться, когда сборная появляется здесь с такими перерывами? «Беларусь — Эстония? На кого там смотреть? Посреди недели? Ну его, холодно», — наверняка ход мысли у потенциально заинтересованных лиц будет таким. Может, стоило этот матч провести в Борисове, как и игры с Северной Ирландией и Германией, не знаю. В прошлый раз сборная отправилась на «Борисов-Арену» ввиду подготовки стадиона «Динамо» к проведению II Европейских игр. Тем самым нам еще раз указали на то, что футбол никакой не спорт номер один в Беларуси. И так стало с того момента, как президент страны Александр Лукашенко получил травму колена: с тех пор футболу предпочитает хоккей.

Сборная Беларуси по футболу в последний раз сыграла в Минске 15 октября 2018 года. Соперником были молдоване — 0:0. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Вообще отношение к видам спорта в Беларуси непостоянное и утилитарное. Есть результат — можно ходить и красоваться, а нет — заслуги забываются, идет критика сверху. И тогда нам говорят: «А теперь будем ходить на греблю!» Почему так происходит? Нет понимания, что работать следует вдолгую, а не устраивать чехарду с председателями федераций. Чтобы рассчитывать на результаты, необходимо вложиться во всех смыслах. А футбол… на него рукой махнули на госуровне. Идет финансирование клубного футбола, и то хорошо!

Клименков: Приглашение Пулккинена и Принса сделало разницу между провалом и текущим положением «Динамо»

Кто: Кирилл Клименков, журналист SPORT.TUT.BY.

Предыдущие ставки: не прошла , не прошла , не прошла , не прошла .

В этот раз ставит на матч Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Рига — «Динамо» Минск, который состоится 9 октября.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Перед началом сезона «зубрам» прогнозировали прозябание на дне таблицы, что было неудивительно на фоне неприличной серии поражений в товарищеских матчах, — вспоминает Кирилл. — Но нет, команда не подтвердила ожиданий, а стала одной из самых непредсказуемых в лиге. Чередует победные серии с проигрышными. Громит звездный «Йокерит» и дважды уступает серому «Нефтехимику». Что же изменилось за эти недели и почему минское «Динамо» уверенно закрепилось в топ-8 Западной конференции?

После провальных результатов предсезонки в «Динамо» решили усиливаться и не прогадали с исполнителями. Можно долго рассуждать, как именно боссы клуба обходили внутренние правила по легионерам, но сейчас мы говорим о хоккее, а не лимитах.

Так вот, приглашение Теему Пулккинена и Шейна Принса сделало разницу между провалом и текущим положением команды. Быстрые и нацеленные на ворота фланговые форварды — главная атакующая сила подопечных Крэйга Вудкрофта. Связующему их в центре Дрю Шору остается лишь находить партнеров и плюсовать в статистику голевые передачи.

Неплохо выглядит и тройка Франсиса Паре. Будущий белорус хорош на вбрасываниях, не чурается работы в обороне и с закрытыми глазами находит Андрея Костицына. Цементирует успехи «Динамо» вратарь Юнас Энрот. Голкипер поздно приехал на сбор, из-за чего не сразу набрал форму. Однако прямо сейчас Юнас — один из лучших на своей позиции в лиге. Он подарил «зубрам» немало очков.

Читать прогноз дальше Что касается белорусского костяка команды, то пока его вклад в успехи команды ограничивается оборонительными функциями. Александр Китаров и Евгений Ковыршин отрабатывают в меньшинстве, а молодежь приобретает уверенность с каждым следующим матчем. Тем временем у рижских одноклубников нашего «Динамо» огромные проблемы. Клуб тасует ростер, пропускает по семь шайб за матч и меняет легионерский состав по ходу сезона. И тем не менее я предчувствую трудности для минчан в Риге.

Хоккеисты минского «Динамо» празднуют гол в ворота челябинского «Трактора» в победном матче (5:3). Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Во-первых, поединки там никогда не бывают легкими. Это всегда борьба характеров и интрига до последних секунд встречи. И сейчас рижанам как никогда важно продемонстрировать силу воли, побороться за болельщиков. Победа в одном из самых принципиальных противостояний может скрасить впечатления от провального старта. Во-вторых, оборона у рижан в порядке. Здесь собраны сильные оборонительные форварды Картер Эштон, Колтон Гиллис, Гинтс Мейя, Виталий Павловс, Андрис Джериньш. С целью укрепить оборонительные построения выписан один из лучших вратарей лиги за последние пяти лет Александр Салак, оставшийся без работы после скомканного сезона в «Локомотиве», и имеющий опыт игры в НХЛ Оскарс Бартулис. Бартулис вернулся в Ригу после семнадцати лет легионерства. Думаю, рижане не проиграют в основное время матча с минским «Динамо», а на двоих команды забросят меньше 6,5 шайб. Эта ставка сыграет даже если минское «Динамо» выиграет в овертайме или по буллитам, что станет идеальным вариантом. Но вы можете еще раз посмотреть мою статистику и положиться на собственные аргументы, выбрав, например, победу «зубров» с заманчивым коэффициентом 2,5 или страховочную викторию минчан через 0 за 1,9.

Хоккей. КХЛ. Регулярный сезон Динамо Рига не проиграет. Тотал меньше 6,5 Коэффициент — 1,85



Брушко: «Мерседес» должен переиграть «Феррари» тактически. В «Скудерии», кажется, уже идет война между гонщиками за положение в команде

Кто: Дмитрий Брушко, фотограф TUT.BY.

Предыдущая ставка: не прошла .

В этот раз ставит на победу Льюиса Хэмилтона на Гран-при Японии 13 октября.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Моя предыдущая ставка на победу Льюиса Хэмилтона на Гран-при Сингапура выглядела грамотной, однако никто не ожидал, что «Феррари» после летнего перерыва представит «допиленную» машину с лучшими аэродинамическими качествами, — отмечает Дмитрий. — Абсолютным откровением стало то, что «Феррари» удалось сохранить скоростные качества обновленного болида на медленной трассе Сингапура, где, к слову, ни один пилот из первой десятки не отметился обгоном.

Гонщики «Феррари» выиграли квалификацию в режиме «вечеринки», оторвались от «Мерседеса» на первых кругах и далее были хозяевами положения. Оставалось доехать до финиша. Сегодня такое развитие событий — идеальный вариант для «Феррари» и план-сценарий для каждого следующего этапа.

За рулем предыдущей версии болида «Феррари» Себастьян Феттель не понимал, как справиться со скоростью, не наделав ошибок. Феттель, парень с задетым самолюбием и вновь вкусивший победы, скорее всего, будет атаковать в начале Гран-при Японии, в том числе и напарника по конюшне Шарля Леклера.

У «Мерседеса», считаю, более сбалансированная машина, чем у «Феррари». Гонщики «Мерседеса» всякий раз идут по дистанции с хорошим темпом за счет бережной работы с шинами. И этот факт добавляет интриги предстоящему Гран-при.

Читать прогноз дальше «Судзука» — олдскульная трасса с твердым асфальтом и высокоскоростными поворотами, которая позволит насладиться выбором гонщиков траекторий входа в повороты. Она подразумевает обгоны и тактическую борьбу с двумя, а то и тремя заездами в бокс. Здесь, думаю, «Феррари» опять выиграет квалификацию, причем, вероятно, силами Леклера. Получит преимущество в гонке в 2−4 секунды над преследователями в первые два круга, а затем «Мерседес» начнет нагонять.

Себастьян Феттель. Фото: Андрей Скоробогатый Я рискну и поставлю на победу Хэмилтона в гонке. Льюис — боец. Он из немецкой команды, а немцы — прагматичные люди. Они считают очки, секунды и должны переиграть «Феррари» тактически. А в паре Феттель — Леклер, на мой взгляд, быстрее будет Себастьян. Если, разумеется, гонщики не доведут свои разборки до прямого столкновения. Кажется, между ними уже идет война за положение в команде.

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