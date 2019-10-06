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На базе ОАО «Володарский» прошел семинар-совещание по подготовке техники к уборке кукурузы

07.10.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

 

На базе ОАО «Володарский» прошел семинар-совещание по подготовке техники к уборке кукурузы. В мероприятии приняли участие представители комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, заместители начальников райсельхозпродов, а также инженеры-конструкторы ОАО «Гомельский завод литья и нормалей».

На базе ОАО «Володарский» прошел семинар-совещание по подготовке техники к уборке кукурузы

Приветствуя участников обучающего семинара, председатель райисполкома Дмитрий Мартинович отметил, что Быховский район — один из самых больших не только в области, но и в республике, и занимает площадь в 224 тысячи гектаров. Из них сельхозугодий — около 80 тысяч, еще 45 тысяч гектаров — пашни. В текущем году в хозяйствах района на 3000 га больше посеяли кукурузы, что станет хорошим подспорьем и позволит увеличить количество заготавливаемых кормов на зимне-стойловый период для общественного поголовья.

Начальник управления механизации и надзора за техническим состоянием машин и оборудования облсельхозпрода Александр Адамов сообщил, что в Могилевской области на зерно предстоит убрать свыше 30 тысяч гектаров кукурузы. Чтобы улучшить процесс уборки, для сельскохозяйственных организаций приобрели 26 жаток. Три современные модели на этой неделе уже поступили в Быховский район: две в ОАО «Володарский» и одна — в ОАО «Воронино».

Как заметил заместитель председателя райисполкома, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Сергей Красиков, на Быховщине все хозяйства занимаются выращиванием кукурузы, и в каждом имеются необходимые жатки. Есть и опытные механизаторы.

Об организации уборочных работ в ОАО «Володарский» рассказал его председатель Олег Зуев. Из общей площади в 8,5 тысячи гектаров, сельхозугодья в хозяйстве занимают 7 тысяч 406 гектаров. Кукурузные плантации расположены почти на тысяче гектаров. Основная масса будет заложена на силос, на зерно планируется убрать 230 гектаров.

Инженеры-конструкторы завода-изготовителя обратили внимание на то, что к новым жаткам имеется полный комплект для переоборудования зерноуборочных комбайнов КЗС-12-18 для уборки кукурузы. Также они продемонстрировали, как необходимо установить и использовать устройство.

На технических и технологических аспектах уборочных работ остановился директор центра повышения квалификации руководящих работников Яков Яроцкий. И в особенности отметил, что залог качественной уборки — это правильная подготовка и регулировка комбайна. Также в обязательном порядке необходимо производить очистку техники от остатков кукурузы, чтобы избежать потерь во время уборки.

Вместе с тем, в ходе семинара отдельно было обращено внимание на организацию постановки сельскохозяйственной техники на хранение в соответствии с требованиями государственного стандарта. О том, как это делается в хозяйствах Быховского района, рассказал главный госинспектор управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Артем Король, обратив особое внимание на правила длительного хранения неиспользуемой техники.

В организации работ по уборке кукурузы на зерно должен быть разумный подход. Сейчас, после значительных осадков, кукурузные початки имеют большую влажность, и если начать убирать кукурузу на зерно, то можно потерять 30-35% урожая, да и техника может выйти из строя. Поэтому в первую очередь необходимо завершить уборку кукурузы на силос.

Лика КОРОЛЁВА.

 

 
 
Ссылка на источник 21
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  На базе ОАО «Володарский» прошел семинар-совещание по подготовке техники к уборке кукурузы. В мероприятии приняли участие представители комитета по
 
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